Oroscopo Branko settimanale 13-19 maggio/ Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e…

Le previsioni dell’oroscopo Branko settimanale 13-19 maggio

Cosa prevedono le stelle per i giorni che vanno dal 13 al 19 maggio 2022? Chi tra i dodici segni zodiacali avrà delle giornate all’insegna della salute e del benessere e chi dovrà superare qualche piccola difficoltà in più a causa della posizione delle stelle avversa? Ecco tutte le risposte a queste domande in base all’oroscopo Branko settimanale divulgato dall’astrologo sulle pagine del settimanale Chi.

I nati sotto il segno dell’Ariete avranno una settimana da cinque stelle che nei giorni di luna piena in Scorpione, sabato 14 e domenica 15 maggio. Questo segno sarà fortunato anche per quanto riguarda il lato finanziario grazie alla luna in Sagittario di martedì 17 maggio. I nati sotto il segno del Toro che in questi giorni, dopo aver superato i piccoli malanni stagionali sono pronti a dare il massimo sul piano professionale.

Oroscopo Branko settimanale: amore per il Cancro

Secondo l’oroscopo Branko settimanale i nati sotto il segno dei Gemelli trascorreranno la settimana che precede l’arrivo nel sole all’interno del proprio segno all’insegna della fortuna da parte degli astri. Secondo l’astrologo già a partire da venerdì 13 con la Luna presente nel campo dell’amore e della fortuna. Tutti i nati sotto questo segno zodiacale grazie alla presenza di Mercurio nella propria orbita riusciranno ad essere delle persone di successo anche in ambito lavorativo.

I nati sotto il segno del Cancro nei giorni che vanno dal 13 al 19 maggio 2022 dovranno cercare di essere più chiari nel parlare di lavoro e mostrare a tutti più coraggio rispetto a quanto fatto fino a questo momento. Le stelle riunite in Pesci e la Luna piena in Scorpione renderanno i giorni, e le notti, di questo segno zodiacale da favola. Per gli affari questo segno dovrà attendere tempi migliori, anche se durante questa settimana potrebbe accadere qualcosa di interessante nella giornata di martedì 17.

