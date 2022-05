Oroscopo Branko settimanale 13-19 maggio/ Previsioni per Capricorno, Sagittario e…

Oroscopo Branko settimanale 13-19 maggio Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come sarà la settimana che va dal 13 al 19 maggio per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Chi tra questi segni riuscirà ad avere un fine settimana all’insegna della spensieratezza e un inizio settimana in discesa e chi dovrà fare i conti con qualche problema in amore o sul lavoro per via della posizione delle stelle avverse? Ecco cosa prevede l’oroscopo Branko settimanale.

Per tutti i nati sotto il segno del Sagittario la Luna di venerdì 13 sarà in grado di risvegliare il desiderio di eleganza e fascino di questo segno. Grazie alla presenza di Giove questo segno riuscirà inoltre, ad avere delle novità in amore soprattutto durante i primi giorni della prossima settimana.

Oroscopo Branko settimanale: novità sul lavoro per il Capricorno

Per tutti i nati sotto il segno del Capricorno, secondo l’astrologo è arrivato il momento giusto per presentare in società il proprio partner. Per quanto riguarda l’amore l’oroscopo Branko settimanale consiglia di non porsi troppe domande sul futuro di coppia ma di vivere la relazione mettendo la logica in disparte. Sul lavoro questo segno zodiacale è impeccabile, soprattutto per guanto riguarda le attività scientifiche.

I nati sotto il segno dell’Acquario grazie al loro temperamento riceveranno un grande successo prima dell’arrivo dell’Estate. Il consiglio dell’astrologo è quello di rimanere calmi per questo weekend in cui la Luna piena potrebbe avere il sopravvento. Tutti i nati sotto il segno dei Pesci avranno un vero e proprio momento di fortuna nel weekend tra sabato 14 e lunedì 16 maggio con la luna piena in Scorpione.

