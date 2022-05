Oroscopo Branko settimanale 13- 19 maggio/ Previsioni per Leone, Bilancia, Vergine e…

Oroscopo Branko settimanale 13- 19 maggio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come sarà la settimana dal 13 al 19 maggio 2022? A svelare come i dodici segni zodiacali vivranno questi giorni ci ha pensato l’oroscopo Branko settimanale, divulgato come ogni settimana sulle pagine del settimanale Chi. Chi tra i segni del Leone, della Vergine, della Bilancia e dello Scorpione riusciranno ad avere dei giorni all’insegna della spensieratezza e chi dovrà fare i conti con qualche piccolo intoppo?

Per tutti i nati sotto il segno del Leone, secondo l’oroscopo di Branko settimanale il cuore di questo segno salterà da venerdì 13 fino a lunedì 16 grazie alla luna piena che si forma nello Scorpione e coinvolge Sole, Urano e Saturno. Nei prossimi giorni questo segno zodiacale sarà travolto da un uragano di sentimenti, desideri e voglia di stringersi a qualcuno in grado di dargli calore.

Oroscopo Branko settimanale: nuovi amori per lo Scorpione

Secondo l’oroscopo Branko settimanale i nati sotto il segno della Vergine nei prossimi giorni dovranno riflettere su quanto fatto fino a questo momento come suggerito da Urano e Saturno, due forze cosmiche per chi sta intraprendendo nuove strade professionali e private. Le difficoltà per questo segno zodiacale riguardano soprattutto il passato, infatti secondo l’astrologo, la presenza di Marte e Nettuno disturba le collaborazioni nate in un periodo passato.

La Bilancia durante la prossima settimana inizierà ad avere Venere e Giove opposte che però non impediscono a questo segno zodiacale alcuni cambiamenti provocati dalla situazione generale che si insinua nella vita personale e professionale di questo segno zodiacale. Nella giornata di martedì 17 questo segno avrà una Luna favorevole che però potrebbe costare a questo segno l’invidia da parte di tutti gli altri. Per tutti i nati sotto il segno dello Scorpione secondo l’oroscopo Branko settimanale avranno una grande occasione da non farsi sfuggire questa settimana in cui da venerdì 13 a lunedì 16 maggio avranno uno straordinario contatto con Marte che li porterà alla nascita di nuovi amori e del successo professionale.

