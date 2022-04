Oroscopo Branko settimanale 15-21 aprile 2022/ Al top Capricorno, Pesci e Cancro

Oroscopo Branko settimanale 15-21 aprile 2022: Gemelli, Vergine, Leone i segni che stentano a decollare…

L’oroscopo Branko torna protagonista sul Settimanale Chi. Nella settimana dal 15 al 21 aprile, i segni fortunati saranno Toro, Cancro, Scorpione, Capricorno e Pesci. Ad avere la peggio invece saranno i segni del Gemelli, Vergine, Leone e Sagittario. Grande fortuna nel lavoro per l’Ariete. Si legge infatti che Saturno riuscirà a far raggiungere posizioni importanti soprattutto per chi svolge un’attività indipendente. In amore, si accende la passione con lo Scorpione. Il segno del Toro invece è favorevole in amore soprattutto per le donne che sono alla ricerca di un toy boy. Nuovi incontri e nuovi amori. La donna Toro è portata verso giovani fusti.

Il Gemelli invece non godrà di una buona fortuna. Sono numerosi gli ostacoli che incontrerà non solo in amore ma anche sul lavoro. Si legge infatti: “Dovreste approfittare dell’assenza di certi personaggi per mettere ordine nell’attività, fate affidamento sull’esperienza per prevenire le mosse altrui e trovarvi nel posto giusto al momento giusto”. Colpo di fulmine in agguato per il Cancro. Un mese fortunato per questo segno che potrà imbattersi in numerose occasioni per quanto riguarda l’amore. Fate attenzione soprattutto al segno del Toro che potrà ammaliarvi. Il Leone si troverà a dover affrontare un ambiente di lavoro ostile e le guerre saranno all’ordine del giorno. In amore però potrebbe fare capolino una persona.

Bilancia e Sagittario momento positivo, le previsioni Oroscopo Branko settimanale 15-21 aprile 2022

L’oroscopo Branko settimanale riserva anche delle sorprese interessanti per il segno della Bilancia che potrà godere di un momento d’oro dal punto di vista sentimentale e del lavoro. Incontro perfetto con il segno dei Pesci. Per la Bilancia il giorno perfetto per incontrare l’amore potrebbe essere proprio la Pasquetta. Per il segno dello Scorpione sembrerebbe che il matrimonio sia dietro l’angolo. Un carico di fortuna copre questo segno che in amore brilla di fortuna.

Per quanto riguarda il Sagittario, si legge sull’oroscopo Branko settimanale su Chi: “Nei momenti difficili, c’è una stella generosa che tira furi da situazioni imbarazzanti. Pasquetta con la luna nel segno, una sorpresa dal vostro amore, dai figli”. Il segno dei Pesci si sta facendo strada a fatica. Dopo una crisi superata, può tornare a respirare aria di serenità. Situazioni impensabili si affacciano alla vita. Per chi è alla ricerca di un nuovo amore, sperate di incontrare un Toro. Per le coppie già affiatate, luna di miele bis. Per quanto riguarda invece il segno dell’Acquario, in campo finanziario non andrà tutto bene. Sono previste delle uscite esose anche se tutto potrà fare buon brodo per il futuro.

