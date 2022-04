Oroscopo Branko settimanale 15-21 aprile 2022/ Le previsioni: Ariete e Leone amore al top e…

Oroscopo settimanale di Branko 15-21 aprile per Ariete e Capricorno fortuna in amore

Le previsioni dell’oroscopo settimanale di Branko sono tornate anche questa settimana sul Settimanale Chi. Nella settimana dal 15 al 21 aprile alcuni segni appaiono baciati dalla fortuna. Tra questi però non compare la Vergine. L’amore è dietro l’angolo anche se la vista della Vergine appare offuscata. Sul Settimanale Chi, si legge: “La distrazione o l’eccessiva attenzione per se stessi potrebbe impedire di scorgere due occhi di fuoco che vi seguono innamorati e appassionati. In certi momenti, voi non vedete l’amore”. A conquistare la Vergine ci potrebbe pensare però l’Ariete. Al top invece il segno del Capricorno. Momento davvero positivo per questo segno perché i pianeti si trovano tutti allineati e in sintonia.

Il Capricorno è un segno molto amato. Occhio al Toro che potrebbe essere un incontro perfetto. Liberatevi però dai pregiudizi. L’oroscopo settimanale di Branko infatti scrive: “Non giudicate il Toro alla prima occhiata, dovete esplorare a fondo e approfondire”. L’Acquario invece dovrà approfittare della momentanea debolezza del Sagittario. Anche il segno dello Scorpione vive un momento fortunato. Incontro sì con il segno dei Pesci. La giornata fortunata è quella di Pasqua. Per chi vuole rinnovare le promesse di matrimonio, conviene approfittare di quella data.

Le previsioni dell’oroscopo settimanale di Branko fanno notare come il segno del Leone abbia un influsso molto buono nella settimana dal 15 al 21 aprile. Potrebbe essere un anno decisivo in amore e la giornata di Pasqua potrebbe rivelarsi decisiva per qualche relazione. In famiglia però emergono delle problematiche. Infatti sul Settimanale Chi si legge: “Restano aperti discorsi economici in casa, con figli, fratelli e parenti ma le questioni sul patrimonio sono più difficili da gestire. Dovete affrontare contestazioni anche non dirette a voi che vi rallentano. Accendete nuove luci con la persona con cui state insieme, affascinate una nuova”. Insomma anche in amore per il Leone sembra tutto procedere per il meglio.

Il segno dell’Ariete si apre sotto una buona spinta dal punto di vista dell’amore. La fantasia servirà a riaccendere l’eros nel caso di coppie già consolidate da anni. Intanto, l’Ariete si prepara a nuovi progetti di vita. Un cambio fa sempre bene soprattutto se dal punto di vista economico questo comporta maggiori entrate. Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Branko, tutti i segni godranno di un discreto o ottimo successo sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista sentimentale. E’ la settimana giusta per approfittare delle occasioni che capiteranno.

