Oroscopo Branko settimanale 15-21 luglio 2022/ Difficoltà in amore per Bilancia e…

Oroscopo Branko settimanale 15-21 luglio 2022: amore protagonista per Leone e viaggi per Vergine

Le previsioni dell’Oroscopo Branko settimanale dal 15 al 21 luglio proseguono con il segno del Leone. Stando alle anticipazioni, il Leone sarà poco fortunato in questa settimana. Preparatevi alla prossima stagione che inizierà con impegni non urgenti. L’ambiente in cui lavorate non vi piace e purtroppo vi desta preoccupazioni e pensieri. Il 20 luglio saranno in arrivo delle novità. L’amore sarà protagonista del vostro compleanno dal 22 luglio. Incontro sì con il Gemelli che vi ammalierà e stregherà. In quest’ultimo periodo avete riscoperto dei lati caratteriali che non sospettavate di avere, potreste sfruttare questi strumenti per ciò che vi serve e che volete. Le idee non vi mancano e avete tanta forza di volontà, pianificate tutto al meglio e agite.

Cinque stelle per i nati sotto il segno della Vergine. Venere ritorna positiva e l’amore riceverà l’influsso di Marte passionale. I rapporti con le persone vicine miglioreranno anche sul lavoro. Durante i viaggi sono previste fantastiche novità, l’estate si fa bollente e ricca di nuovi amici che sorridono dei vostri eccessi. Dovete chiudere con il passato e aprire un nuovo capitolo della vostra vita. Secondo l’Oroscopo Branko settimanale

Dovrete prepararvi al transito di Marte in Gemelli. Per quanto riguarda la salute, nuove cure per alleviare vecchi dolori. Siete ottimisti e tendete sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno. Cercate però di non essere troppo frettolosi e severi con voi stessi, per ogni cosa serve il tempo necessario quindi non fustigatevi se non la ottenete subito.

Oroscopo Branko: problemi sul lavoro per Bilancia e avventure per Scorpione

Tre stelle per i nati sotto il segno della Bilancia. Ancora qualche noia a luglio nell’ambiente di lavoro. Secondo le previsioni dell’Oroscopo Branko settimanale, anche l’amore registrerà qualche difficoltà. Soprattutto nei giorni critici spetterà a voi mantenere la pace in casa e con il partner. La donna Bilancia è la più fedele e promette grandi soddisfazioni. Incontro fortunato con il Gemelli che vi farà perdere la testa. Siete determinati e coraggiosi, nulla vi spaventa ora e sareste in grado di fare letteralmente qualsiasi cosa! Avete una forma fisica smagliante e siete super lucidi, è impossibile non avere successo in queste condizioni. Avanti così!.

Tre stelle per il segno dello Scorpione. Siete in cerca di avventure ma con quale risultato? Il tuo cuore è alla ricerca di avventure appassionanti anche se Mercurio sarà in opposizione. Incontro sì con Cancro o Pesci. Secondo l’Oroscopo Branko settimanale rilassatevi e seguite l’istinto, senza riempirvi la testa di troppi pensieri o di ragionamenti complessi. A volte le cose sono sempre più semplici di quanto crediate. Cosa vi succede allora? Avete solo bisogno di riposo, tutto qui.











