Oroscopo Branko settimanale 15-21 luglio 2022/ Esame in famiglia per Ariete…

Oroscopo Branko settimanale 15-21 luglio: tensioni in famiglia per Ariete e nuovi incontri per single del Toro

Torna l’appuntamento settimanale con le previsioni astrali di Branko. Sul Settimanale Chi sono state pubblicate le previsioni dei segni zodiacali per la settimana dal 15 al 21 luglio. Quale segno sarà meno fortunato in amore? E chi riceverà proposte interessanti sul lavoro? Tra i segni meno fortunati spicca l’Ariete. Questa settimana il Sole passa da un punto all’altro del cielo, dalle preoccupazioni alle gioie in ambito domestico. In esame dovrete affrontare un importante esame in quanto il vostro partner non piace alla vostra famiglia. Questo provoca tensioni e discussioni. Troppo nervosismo può provocare malanni. Evitate esagerazioni. Marte vi renderà passionali e ci saranno incontri hot con il Toro.

Oroscopo domani 11 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e salute

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Toro. Venere sarà in vostro favore dal 19 luglio alla settimana di Ferragosto. Secondo l’Oroscopo Branko settimanale, per i single, Marte è nel segno e questo vuol dire che potrebbero esserci nuovi incontri. Prima del Sole in Leone ritroverete confidenza con voi stessi e con il vostro corpo. Cercate di curare la vostra salute e in particolare la vostra pelle. Esponetevi al Sole con moderazione e fate tanto nuoto. Incontro fortunato con il segno dei Pesci che però soffrirà di gelosia.

Oroscopo Branko settimanale 8-14 luglio 2022/ Gemelli, Scorpione, Sagittario, Toro al top!

Oroscopo Branko settimanale: affari per Gemelli e incontri per Cancro

Le anticipazioni dell’Oroscopo Branko settimanale proseguono con il segno dei Gemelli. Saturno è una grande forza e dovrete approfittarne per raccomandazioni. L’ultimo quarto in Ariete è utile se volete rimettere in sesto una situazione professionale o familiare complicata. Nella giornata del 19 luglio Venere lascia il segno e andrà nel campo degli affari mentre Mercurio entra in Leone. Incontro sì con il segno del Leone. Potrete avere la fortuna di ammirarlo da vicino. Non guardate al passato, ciò che è stato è stato e dovete andare avanti (qualsiasi cosa sia successa). Godetevi i momenti felici senza timori e occhio ai cambiamenti, non sempre quando una cosa muta è per nuocere.

Oroscopo Branko settimanale 8-14 luglio 2022/ Previsioni per Cancro, Vergine, Capricorno, Pesci

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Cancro. Secondo le previsioni dell’Oroscopo Branko settimanale, il mese zodiacale si conclude con l’ultimo quarto di Luna che si forma il 20 luglio in Ariete. Qualcuno tramerà alle vostre spalle in ambito professionale ma voi non dovete avere paura di perdervi. Venere assicura fortuna negli affari. Possibili nuovi incontri e passioni sconvolgenti. Il Cancro rimarrà incantato alla vista del Toro. Fate attenzione però allo sport e ai movimenti, il rischio distorsioni è molto alto e non potete permettervi stop di alcun tipo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA