Oroscopo Branko settimanale 15-21 luglio 2022/ Figlio in arrivo per Pesci e…

Oroscopo Branko settimanale 15-21 luglio 2022: crisi sentimentale per Sagittario e problemi fisici per Capricorno

Le previsioni dell’Oroscopo Branko settimanale per i giorni dal 15 al 21 luglio proseguono con gli ultimi segni zodiacali. Quale segno sarà fortunato in amore? Cinque stelle per i nati sotto il segno del Sagittario. Il 19 luglio Venere torna positiva in Cancro, Mercurio la segue in Leone e nasce un trigono con Giove. Non andate ancora in ferie se non avete stabilito tutto bianco su nero. Se volete chiudere una storia è il momento più adatto. Cercate di perdonare e andare oltre, non rimuginate sulle cose e non serbate rancori. Avete un bel po’ di idee ma gran parte sono confuse, cercate di fare ordine nella vostra mente. E se serve non abbiate paura di partire da zero, nessuno vi giudicherà! Anche voi, come lo Scorpione, dovete riposare un po’ di più. Incontro fortunato con il Leone.

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Se avete perso delle occasioni potete recuperare. Nuova conquista professionale o sentimentale all’orizzonte. Incontro perfetto con il Toro. Cercate di perdonare e andare oltre, non rimuginate sulle cose e non serbate rancori. Solo così ritroverete la serenità che meritate. Il corpo vi sta mandando dei segnali, ascoltatelo altrimenti potreste andare incontro a qualche problema fisico.

Oroscopo Branko settimanale: relax per Acquario e nuovi legami per Pesci

Secondo le previsioni dell’oroscopo Branko settimanale i prossimi giorni saranno complicati per l’Acquario. Da adesso al 31 luglio ci sarà una bella Luna ma il periodo è più adatto ad una vacanza. Se dovete lavorare cercate di ritagliarvi dei momenti di relax. I giovani del segno devono osservare cautela nella salute e nello sport. Incontro sì per il Sagittario che vi condurrà su strade proibite. La speranza non vi manca e siete anche in ottima forma. Le cose stanno andando alla grande, dovete continuare così. La chiave è mantenere quell’entusiasmo che travolge anche gli altri e vi circonda di persone piacevoli e stimolanti.

Quattro stelle per i Pesci. Sono giorni di nuove scoperte e nei legami di vecchia data scoprirete qualcosa che vi emozionerà. Venere è dalla vostra parte e annuncia incontri e figli in arrivo. Incontro sì con il Cancro con cui progetterete una convivenza. Secondo l’oroscopo Branko settimanale siete pronti a tutto e avete una gran voglia di iniziare nuovi progetti! Tutto questo però non può prescindere dal riposo, c’è molta stanchezza arretrata e dovete recuperare energie prima di gettarvi a capofitto nelle vostre cose! Lavorate con naturalezza e senza fatica. Conservate le esperienze nello scrigno dei ricordi e tirateli fuori quando ne avrete bisogno.











