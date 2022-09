Oroscopo Branko settimanale 16-22 settembre 2022/ Bilancia, Scorpione e…

Oroscopo Branko settimanale 16-22 settembre 2022: le previsioni per Bilancia e Scorpione

Cosa prevedono le stelle secondo l’oroscopo di Branko settimanale che va dal 16 al 22 settembre? Chi tra Bilancia, Scorpione e Sagittario avrà una settimana da favola e chi dovrà fronteggiare qualche problema durante l’ultimo periodo estivo? Quattro stelle per i nati sotto il segno della Bilancia. Cercate di difendere ciò che ritenete giusto e importante. Marte in Gemelli vi rende vivaci e mondani e viaggiare sarà gratificante sotto la Luna del 17 settembre. Luna calante che non spegne la fiamma della grande passione. Le scenate di gelosia vi serviranno come carburante nella coppia con Gemelli. Hai bisogno di riposarti, te lo meriti. Solo così, ritrovando il giusto equilibrio, riuscirai a raggiungere i tuoi obiettivi. E a trionfare. Siete di umore altalenante in questa giornata, evitate di prendere le cose di petto perché in queste condizioni potreste incappare in discussioni o litigi francamente evitabili. Provate magari anche a cambiare punto di vista riguardo una faccenda.

Quattro stelle per i nati sotto il segno dello Scorpione. Secondo l’oroscopo di Branko settimanale, in famiglia le acque saranno meno agitate del solito e in amore trionferà la vostra sessualità. I nativi del Cancro vi osservano e notano ogni dettaglio. Stelle interessanti per l’amore: se avete conosciuto da poco una persona carina, che vi piace e per la quale provate attrazione, non fatevela scappare! Le stelle vi aiuteranno senz’altro ad avere successo! Sul lavoro le novità non si faranno attendere.

Oroscopo Branko settimanale 16-22 settembre 2022: le previsioni per il Sagittario

Settimana difficile per il Sagittario a cui vengono assegnate tre stelle. Secondo l’oroscopo Branko settimanale, L’opposizione di Marte con il Gemelli coinvolge anche Venere. Pertanto nell’ambiente professionale e in famiglia cercate di non dire tutto. Nervosismo particolare nelle donne del Sagittario. Questa sarà però l’ultima fase negativa perché nelle giornate del 21 e 22 settembre andrà meglio. Nuovi incontri per i single del Sagittario. Incontro sì con il Leone che appare innamorato e appassionato.

Secondo l’oroscopo di Branko settimanale, ci potrebbero essere dei possibili rallentamenti sul lavoro in questa giornata, cercate però di prenderla con filosofia e di non arrabbiarvi. D’altronde se sono cose che non dipendono da voi l’unica cosa da fare è prenderne atto e andare avanti. Stelle intriganti per i single. Hai energia da vendere: nessuno sarà in grado di fermarti. Insomma, devi continuare così e vedrai che riuscirai a superare tutti gli ostacoli.











