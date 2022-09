Oroscopo Branko settimanale 16-22 settembre 2022/ Previsioni per Acquario, Pesci e…

Oroscopo Branko settimanale 16-22 settembre 2022: previsioni per Capricorno e Acquario

Cosa prevedono le stelle per la settimana che va dal 16 al 22 settembre secondo l’oroscopo di Branko? Chi tra Capricorno, Acquario e Pesci avrà una settimana da favola e chi dovrà fronteggiare qualche problema durante l’ultimo periodo estivo? Cinque stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. La stagione estiva è iniziata con Marte e Giove in aspetto bellicoso ma gran parte delle battaglie sono state vinte grazie a Saturno nel campo del lavoro. Stando all’oroscopo Branko settimanale il 16 e il 17 settembre saranno giornate perfette per demolire l’avversario professionale. Venere e Plutone dirigono un’orchestra di fiati che lascia senza fiato. Incontro sì con il Toro con cui potrete avviare una storia importante. La nuova settimana inizia in maniera un po’ tesa perché stanno per arrivare novità e questo vi spaventa. Cercate di restare calmi e di non fasciarvi la testa prima di rompervela, spesso da situazioni del genere emergono sviluppi interessanti. Favorite le nuove amicizie, ma cerca di non alimentare le polemiche e le discussioni. Alcune questioni sono inutili e lasciano il tempo che trovano.

Oroscopo Branko settimanale 16-22 settembre 2022/ Bilancia, Scorpione e...

Cinque stelle per i nati sotto il segno dell’Acquario. Secondo l’oroscopo Branko settimanale l’autunno vi potrebbe portare qualche amore. Sabato 17 settembre potrebbe essere una giornata perfetta per gli affari finanziari. Incontro fortunato con la Bilancia. Cielo importante per i sentimenti, se vivete una relazione da tempo (e le cose vanno bene) è giunto il momento di ufficializzarla. Sul lavoro in questo momento sono favoriti i contatti con altre città, se c’è qualcosa in ballo andate avanti spediti.

Oroscopo Branko settimanale 16-22 settembre 2022/ Previsioni per Cancro, Leone e...

Oroscopo Branko settimanale 16-22 settembre 2022: previsioni per i Pesci

Tre stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Lunedì 19 settembre ci sarà una Luna appassionata. Appuntamento a lume di candela con il Cancro. Siete nervosi perché le conferme lavorative che aspettavate stanno tardando ad arrivare. Secondo l’oroscopo Branko settimanale niente paura però, la situazione si chiarirà presto e la tensione che provate sarà messa definitivamente alle spalle. Le comunicazioni saranno accelerate. Avrai idee geniali per completare progetti di matrimonio e lavoro. Portare a termine un’operazione immobiliare, approfondire il dialogo con la famiglia e muovere ciò che si è fermato con iniziative e cambio di strategie. Gli incontri e le interazioni di oggi susciteranno forti emozioni. L’ansia arriverà nel pacchetto; respirare prima di parlare o prendere decisioni.

Oroscopo Branko settimanale 16-22 settembre 2022/ Previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo Branko settimanale, si apre una settimana fondamentale per i nati nei Pesci, un vero banco di prova per ciò che vi aspetta in autunno. Se vi dimostrerete precisi e puntuali, avrete il supporto di Giove e Urano sul lavoro per perseguire le ambizioni e gli obiettivi da voi prefissati. Attenzione all’influenza negativa di Marte, che potrebbe crearvi qualche dissonanza di troppo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA