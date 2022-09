Oroscopo Branko settimanale 16-22 settembre 2022/ Previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko settimanale 16-22 settembre 2022: previsioni per Ariete e Toro

Cosa prevedono le stelle secondo secondo l’oroscopo Branko settimanale che va dal 16 al 22 settembre? Chi tra Ariete, Toro e Gemelli avrà una settimana da favola e chi dovrà fronteggiare qualche problema durante l’ultimo periodo estivo? Cinque stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete. Siete in cima alla classifica dei segni zodiacali con maggiori possibilità di riuscita in ogni campo. L’autunno porterà all’Ariete qualche trappola. Nella giornata del 17 settembre la Luna sarà nell’ultimo quarto e gli affari andranno benissimo. Nelle giornate del 19 e 20 settembre la Luna sarà nervosa in Cancro. Nella giornata del 21 settembre per i single potrebbero esserci incontri propiziati da Luna e Giove. Lo Scorpione vi dimostra un grande amore che Mercurio non riuscirà a portare via.

Stando all’oroscopo Branko settimanale sono quattro le stelle per i nati sotto il segno del Toro. Durante la fase estiva siete riusciti veramente a capire cosa sia importante nella vostra vita. L’amore non ha fatto ancora capolino ma presto potrebbe succedere qualcosa di importante. Venere splende ancora con il Sole in Vergine e il cuore è felice. Incontro fortunato con la Bilancia. Nella giornata di sabato 17 settembre riuscirete a capire l’importanza della società.

Oroscopo Branko settimanale 16-22 settembre 2022: le previsioni per il Gemelli

Tre stelle per i nati sotto il segno dei Gemelli. Secondo l’oroscopo Branko settimanale pubblicato sul Settimanale Chi, questa fase lunare è riflessiva e vi spinge a fare un esame profondo degli ultimi 12 mesi. Avete ancora tante possibilità per agguantare la felicità e non sarà possibile sfuggire all’amore. Per via del passaggio della Vergine non avrete molte idee ma siete affascinanti, simpatici e sensuali. Nessuno riuscirà a dirvi di no. La Bilancia vi proporrà una convivenza ma voi sarete dubbiosi al riguardo. giunto il momento per te di decidere con convinzione dove ti trovi. Un’atmosfera calda e accogliente con un’amicizia o con il team darà più motivazione. Le comunicazioni saranno aperte. Cogli l’occasione per scoprire le novità e rimanere al passo con le tendenze.

Conversazioni piacevoli e armonia nelle relazioni aggiungeranno sapore alla giornata. Affrontare anche questioni delicate con la famiglia; sarai in grado di finalizzare i problemi in sospeso e recuperare le perdite. In amore dovete fare parecchia attenzione. Venere non è favorevole e questo potrebbe portare qualche discussione con il partner. Forse non tutto è andato secondo i piani, ma non fatene un dramma. Piuttosto parlatevi e cercate una soluzione, se ci tenete a questa storia.











