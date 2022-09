Oroscopo Branko settimanale 16-22 settembre 2022/ Previsioni per Cancro, Leone e…

Oroscopo Branko settimanale 16-22 settembre 2022: le previsioni per Cancro e Leone

L’Oroscopo di Branko settimanale dal 16 al 22 settembre, redatto per la rivista Chi, assegna quattro stelle ai nati sotto il segno del Cancro. Questo ultimo weekend dell’estate sarà importante per la vostra attività. Nella giornata di lunedì 19 settembre potrete ripartire alla grande dopo un’estate fatta di imprevisti sul lavoro. Ai single Venere farà un regalo, un nuovo amore da vivere senza troppe domande. L’Ariete vi farà girare la testa con il suo fascino e savoir faire. Sul lavoro quest’estate ci sono stati dei cambiamenti ed ora desideri mettere radici. Cielo intrigante per i sentimenti, un’amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più. In questo periodo sono favorite soprattutto le relazioni sociali. Ci saranno tutte le condizioni per allargare la cerchia delle vostre amicizie.

Oroscopo Branko settimanale 16-22 settembre 2022/ Previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Cinque stelle per i nati sotto il segno del Leone. Secondo l’oroscopo di Branko settimanale, dal 20 agosto avete avuto tre Lune speciali per l’amore e i giochi di carriera. Sotto il profilo pratico non perdete i favori della Luna nell’ultimo quarto nel campo dei grandi incontri. Incontro fortunato con il Capricorno. Se dovete scegliere qualcuno con cui confidarvi, cercate di fidarvi solo delle persone più leali e sincere. I tuoi errori legati al passato ancora ti perseguitano, ma almeno ne stai prendendo coscienza. Sei cosciente, hai fatto degli errori in passato e ora li riconosci. Hai bisogno di confidarti, di raccontarti, ma occhio perché non tutti sono come te. E non tutti sono in grado di mantenere i segreti!

Oroscopo Branko settimanale 9-1 settembre 2022/ Previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko settimanale 16-22 settembre 2022: le previsioni per la Vergine

Quattro stelle per i nati sotto il segno della Vergine. Secondo l’oroscopo di Branko settinamale, redatto per la settimana dal 16 al 22 settembre per il Settimanale Chi, in questo periodo avete delle possibilità per vincere una partita che molti danno persa. Settembre porta ancora amore. Passione alle stelle con il Toro. Hai troppe preoccupazioni e tante idee che ti frullano per la testa. Cerca di fare qualcosa di diverso, di bello: hai bisogno, però, di riposarti e di fare un po’ di sport.

Le tante preoccupazioni che ti attanagliano, potrebbe finire per crearti dei problemi e per distrarvi dalle cose che contano di più. Forse avreste bisogno di riposare un po’ di più e di dedicarvi ad hobby per svuotare la mente. Buon momento per le coppie, se le cose andranno avanti così aumenteranno le possibilità di creare qualcosa di “ufficiale”… Qualcuno potrebbe pensare a un matrimonio o a un figlio, è vero che dipende dalle situazioni ma il periodo è propizio.

Oroscopo Branko settimanale 9-15 settembre 2022/ Previsioni Capricorno, Pesci e Acquario

© RIPRODUZIONE RISERVATA