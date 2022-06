Oroscopo Branko settimanale 17-23 giugno 2022/ Le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Branko settimanale 17-23 giugno 2022: Ariete, Toro

Come sarà la prossima settimana per tutti i segni zodiacali secondo l’oroscopo Branko settimanale? L’astrologo come ogni settimana ha pubblicato la sua previsione astrale sul settimanale Chi per tutti i nati sotto il segno dell’Ariete l’estate inizia martedì 21 giugno con la Luna nel segno con un auspicio meraviglioso per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. L’astrologo ha tenuto a ribadire il valore di tutti gli Ariete per spronarli a raggiungere i risultati tanto attesi e sperati sul posto di lavoro .Branko non vuole rassicurare in tutto gli appartenenti a questo segno informandoli che ci saranno dei giorni dei crisi che verranno superati con la solita forza di questo segno zodiacale.

Oroscopo Branko oggi 15 giugno 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Per tutti i nati sotto il segno del Toro la prossima settima, che senza l’inizio dell’estate conferma la presenza di Venere all’interno del segno e il consiglio dell’astrologo è quello di fare subito il primo scoop stagionale, meglio se negli affari. Il consiglio dell’astrologo è quello di sfruttare le occasioni fortunate che solo Mercurio è in grado di dare a questo segno.

Oroscopo Branko settimanale 17-23 giugno 2022/ Nuovi affari per la Bilancia

Oroscopo settimanale Branko: Gemelli, Cancro

Giugno è la stagione dei Gemelli e l’oroscopo Branko settimanale prevede per questo segno zodiacale quattro stelle su cinque in totale. Le previsioni per questo segno zodiacale, per tutti i Gemelli la settimana si aprirà con un consiglio dell’astrologo: quello di regalarsi un po’ di relax e di accogliere l’arrivo di venere che porterà in questo segno tanto amore.

Per i nati sotto il segno del Cancro il consiglio di Branko è quello di dedicare il fine settimana al proprio amore, agli amici e a loro stessi. Una delle tante necessità dei Cancro è quello di rilassarsi prima di incontrare le prime difficoltà dell’estate. Il consiglio dell’astrologo è quello di dedicarsi all’amore e al proprio partner.

Oroscopo Branko settimanale 17-23 giugno 2022/ Tempo di decisioni per i Pesci

© RIPRODUZIONE RISERVATA