Oroscopo Branko settimanale 17-23 giugno 2022/ Nuovi affari per la Bilancia

Oroscopo Branko Settimanale 17-23 le previsioni per Leone e Vergine

Cosa prevedono le stelle per l’oroscopo Branko settimanale? Quale tra i dodici segni zodiacali riuscirà ad avere un inizio d’estate al top e chi dovrà fare i conti con la posizione avversa delle stelle? Come ogni settimana l’astrologo ha pubblicato la sua previsione astrale all’interno del settimanale Chi. Per tutti i nati sotto il segno del Leone l’astrologo ha voluto ribadire come il primo mese d’estate in Cancro potrebbe creare qualche difficoltà a tutti gli appartenenti a questo segno sia nei rapporti con gli altri che nei rapporti con sé stesso. Secondo l’astrologo a dare una mano a tutti i Leone interverrà Nettuno che aiuterò tutti a ritrovare una voce all’interno della propria coscienza.

Per tutti i nati sotto il segno della Vergine l’ultima parte della primavera si concluderà con una fase molto importante per il proprio futuro. Tutti i nati sotto questo segno zodiacale nel corso di queste settimane primaverili hanno saputo reagire in maniera positiva alle nuove proposte. Per questo segno l’inizio dell’estate sarà caratterizzato dalla presenza di Mercurio all’interno della propria orbita in grado di dare una forte spinta professionale a tutti i nati sotto questo segno.

Oroscopo Branko Settimanale: affari al top per la Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko settimanale i nati sotto il segno della Bilancia poco prima dell’inizio dell’estate, dal 17 al 20 riceveranno una bella notizia, una previsione ottimista che deriva dagli influssi dei segni dei Gemelli e dell’Acquario che renderanno il lavoro e gli affari ottimi per questo segno zodiacale.

Per tutti i nati sotto il segno dello Scorpione l’astrologo suggerisce che un’estate possa durare una vita intera, soprattutto se la bella stagione, porta con se anche l’amore. Per tutti i single si aprirà nuovamente un periodo in cui essere corteggiati da Venere, in grado di rendere felici tutti i nati sotto il segno dello Scorpione.

