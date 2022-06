Oroscopo Branko settimanale 17-23 giugno 2022/ Tempo di decisioni per i Pesci

Oroscopo Branko settimanale 17-23 giugno 2022: le previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Cosa prevedono le stelle per l’inizio dell’estate per la seconda settimana di giugno? Chi tra i segni a partire dal 17 fino al 23 giugno avrà una settimana al top e chi dovrà fare i conti con qualche problema in più per via della posizione avversa delle stelle? Come ogni settimana torna l’oroscopo Branko settimanale attraverso il settimanale Chi. Per tutti i nati sotto il segno del Sagittario la nuova settimana si aprirà con il sostegno di Plutone, Staurno Giove e Urano che agiscono all’interno dei punti più importanti del lavoro. L’estate per questo segno zodiacale inizierà con un passo in avanti rispetto agli altri segni zodiacali con soddisfazioni materiali e gioie affettive.

Per tutti i nati sotto il segno del Capricorno il primo mese d’estate, sottoposta all’influenza del cancro metterà a dura prova questo segno zodiacale. Per i più giovani l’inizio dell’estate prospetta un periodo in cui dovranno dimostrare la validità delle scelte fatte, mentre per i più anziani ben presto si prospetterà davanti a loro un cambio di rotta.

Oroscopo Branko settimanale: decisioni per i Pesci

Per i nati sotto il segno dell’Acquario secondo l’oroscopo Branko settimana la primavera si concluderà con la presenza della Luna nel segno, una caratteristica che permetterà a tutti gli Acquario di accostarsi ad importanti problemi della vita, ossia alle situazioni di aspetto pratico che aspettano di essere risolte.

Per tutti i nati sotto il segno dei Pesci con la fine della primavera terminerà anche il periodo della propria vita che permetterà a questo segno un po’ di pacchia. Con l’arrivo dell’estate i Pesci avranno nel proprio segno un replay della fase vissuta dal 22 maggio in poi. Il consiglio dell’astrologo è quello di non continuare a rimandare le proprie decisioni ma di concludere tutto il prima possibile.

