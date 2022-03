Oroscopo Branko settimanale 18-24 marzo 2022/ Classifica segni flop: Toro e Cancro

Oroscopo Branko: la classifica settimanale dal 18 al 24 marzo 2022

Quali segni zodiacali affronteranno una settimana più pesante del solito secondo le previsioni dell’oroscopo Branko? Chi dovrà rimboccarsi le maniche per affrontare la settimana dal 18 al 24marzo per evitare spiacevoli sorprese? A svelare i segni che avranno un cielo non totalmente favorevole è proprio l’astrologo che, attraverso le Stelle di Branko, sull’ultimo numero di Chi in edicola, svela i segni che, rispetto agli altri, saranno penalizzati dalla stelle. Come sarà, dunque, l’amore, il lavoro e la salute per i segni protagonisti di una settimana flop? Andiamo a scoprire tutte le previsioni di Branko, segno per segno.

Oroscopo Branko oggi 16 marzo 2022/ Previsioni per Bilancia, Scorpione, Pesci e..

Oroscopo Branko: giorni pesanti per Toro, Gemelli, Cancro

Secondo le previsioni dell’oroscopo Branko, per i nati sotto il segno del Toro, quella che va dal 18 al 24 marzo, sarà una settimana caratterizzata al transito di Marte, in quadratura dall’Acquario insieme a Venere. Meglio restare in guardia fino a fine mese, anche se dal lavoro arriverà qualche segnale positivo. In amore siete più riservati del solito, anche se Giove protegge la sfera degli affetti. Quest’anno i Gemelli risentono della pressione del Sole in Pesci, a causa di Giove, in transito in quel segno “nemico”. Marte e Venere sono dalla vostra parte, ma dovete controllare l’aggressività. Domenica 20 inizia la primavera, stagione nuove anche per l’amore. Il Cancro deve dare adesso il massimo, prima che Giove diventi nemico a maggio: potete ancora trovare la vostra isola del tesoro!

Oroscopo Branko oggi 16 marzo 2022/ Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro e...

Oroscopo Branko: settimana sottotono per Leone, Vergine e Sagittario

Per Leone, Vergine e Sagittario, secondo le previsioni dell’oroscopo Branko, sarà una settimana particolare e leggermente sottotono. I nati sotto il segno del Leone vivono un momento poco tranquillo in amore. Dopo l’equinozio la Luna entra in Scorpione portando agitazione in famiglia e nella coppia. La Vergine, che arriva da un inverno positivo, vivrò qualche incertezza, anche in aprile, ma non mancheranno schiarite. Fastidiose allergie di stagione e qualche problema in casa. Le cose inizieranno a cambiare in meglio per il Sagittario con l’Equinozio, domenica 20 marzo: la primavera scalderà il vostro cuore con i suoi raggi tiepidi. Siete pronti a nuove battaglie d’amore!

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Branko oggi 15 marzo 2022/ Previsioni per Ariete, Cancro, Vergine, Leone e..

© RIPRODUZIONE RISERVATA