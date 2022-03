Oroscopo Branko settimanale 18-24 marzo 2022/ Classifica segni top: Ariete e Pesci

Oroscopo Branko: la classifica settimanale dal 18 al 24 marzo 2022

Nuovo appuntamento settimanale con l’oroscopo Branko che, oggi, svela le previsioni per la settimana dal 18 al 23 marzo. Attraverso Le Stelle di Branko, sull’ultimo numero di Chi in edicola, il famoso astrologo svela i segni che vivranno giorni sereni e tranquilli sia in amore che sul lavoro. Come sarà, dunque, il cielo secondo Branko? Quali segni affronteranno una settimana top nel corso della quale avranno la possibilità di vivere intense emozioni sentimentali e di ricevere anche riconoscimenti professionali? Dalle Stelle di Branko, sei segni, in particolare, potranno stare tranquilli nella settimana dal 18 al 24 marzo. Curiosi di scoprire quali sono? Andiamo a leggere tutte le previsioni.

Ariete, Bilancia e Scorpione: in arrivo una settimana top secondo l’oroscopo Paolo Fox

Secondo le previsioni dell’oroscopo Branko, le stelle del 2022 premieranno l’Ariete, ma serve ancora un po’ di pazienza fino all’arrivo di Giove nel segno dal 10 maggio. Dopo l’Equinozio di domenica 20 marzo Marte sarà imbattibile, Venere strepitosa e la Luna capace di tutto: date una svolta alla vita. La Bilancia risente di Venere e Marre in ostro aspetto nel campo della fortuna. Domenica 20, la Luna in bilancia è ottima per il lavoro. Entro il 10 maggio è meglio chiarire alcune questioni legali. L’oroscopo dello Scorpione inneggia alla primavera, che inizia con la Luna nel segno, lunedì 21 e 22 marzo, e Giove e Mercurio in Pesci. Imparate a volere più bene a voi stessi.

Oroscopo Branko: giorni sereni per Capricorno, Acquario e Pesci

I nati sotto il segno del Capricorno, con il Sole contro, devono lasciarsi alle spalle antichi rancori. Incontri in amore sin dal 18 marzo, magari con una Bilancia. Viaggi fortunati il 21 e il 22 marzo. Da domenica 20 marzo, con l’Equinozio, il Sole inizia a illuminare un campo dell’oroscopo dell’Acquario importante per affari e lavoro. Secondo l’oroscopo Branko, la primavera inizia bene anche in amore, con Marte e Venere nel segno. Non sottovalutate la stanchezza. Finisce il mese zodiacale dei Pesci, ma per molti la stagione dell’amore deve ancora iniziare. Aprile sarà una vera festa con Venere e Marte. In questi giorni grade fortuna in campo pratico.

