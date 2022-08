Oroscopo Branko settimanale 19-15 agosto 2022/ Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko settimanale 19-25 agosto

Cosa prevedono le stelle per la settimana che va dal 19 agosto al 25 agosto secondo l’oroscopo Branko settimanale? Chi tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro avrà una settimana da favola e chi dovrà fronteggiare qualche problema durante l’ultimo periodo estivo? Per i nati sotto il segno dell’Ariete l’astrologo prevede una settimana da 5 stelle per tutti gli appartenenti a questo segno la settimana sarà ricca di avvenimenti importanti per il privato, soprattutto per la professione.

I nati sotto il segno del Toro, secondo l’oroscopo Branko settimanale si dovrebbero preparare a vivere una settimana da quattro stelle, per loro dal 19 agosto ci sarà l’inizio di una stagione nuova e sempre impegnativa. Il primo sollievo inizierà ad arrivare dopo il 20 agosto quando Marte lascerà questo segno per intraprendere un passaggio di sette mesi in Gemelli.

Oroscopo Branko settimanale 19-25 agosto: previsioni per Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dei Gemelli secondo l’oroscopo Branko settimanale a partire dal 20 agosto in poi riusciranno ad essere brillanti, coraggiosi e passionali grazie alla protezione di Marte in Gemelli. Fino al momento della propria rinascita il consiglio dell’astrologo è quello di festeggiare l’amore recente e rendere più intenso quello passato.

I nati sotto il segno del Cancro questa settimana dovranno pensare ai propri interessi e soprattutto dovranno documentarsi molto bene prima di intraprendere affari e collaborazioni. Questo segno ha un dono che tutti gli altri non hanno: possono vedere meglio degli altri le situazioni e comprendere in quali buttarsi e in quali no.

