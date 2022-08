Oroscopo Branko settimanale 19-15 agosto/ Previsioni per Sagittario, Acquario, Pesci e Capricorno

Oroscopo Branko settimanale 19-25 agosto: previsioni per Capricorno e Sagittario

Cosa prevedono le stelle secondo l’oroscopo Branko settimanale per la settimana che va dal 19 al 25 agosto? Chi tra i segni del Sagittario, del Capricorno, dell’Acquario e dei Pesci avrà una fine di agosto memorabile e chi invece dovrà attendere un po’ prima di potersi godere un po’ di relax di fine estate? I nati sotto il segno del Sagittario avranno molti spunti per organizzare una rivoluzione nei rapporti più stretti.

Oroscopo Branko settimanale 19-15 agosto 2022/ Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Per i nati sotto il segno del Capricorno questa settimana avranno tre eventi che anticipano la stagione di alcune sfide professionali. Il consiglio dell’astrologo è quello di prepararsi ad entrare nel mondo dei professionisti.

Oroscopo Branko settimanale 19-25 agosto 2022: previsioni per Acquario e Pesci

I nati sotti il segno dell’Acquario secondo l’oroscopo Branko settimanale nella prossima settimana saranno pervasi da un forte calore passionale, soprattutto gli uomini, mentre per le donne inizierà un periodo caratterizzato da Venere contro fino al 6 settembre. A partire dall’ingresso di Marte in Gemelli guiderà tutti gli Acquario verso la vittoria in un progetto finanziario.

I nati sotto il segno dei Pesci secondo l’oroscopo Branko settimanale con la presenza di Mercurio in Vergine dovranno stare molto attenti alle parole che pronunciano e quelle che scrivono, soprattutto se fatto da un posto di lavoro in cui si occupa una posizione di responsabilità. Con l’ingresso di Marte in Gemelli inoltre è molto probabile che tutti i nati sotto il segno dei pesci inizino a pensare ad un piano professionale molto ambizioso.

