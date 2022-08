Oroscopo Branko settimanale 19-25 agosto 2022/ Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko settimanale 19-25 agosto 2022: previsioni per Vergine e Leone

Come sarà la settimana che va dal 19 al 25 agosto secondo l’oroscopo Branko settimanale? Chi tra i segni del Leone, della Vergine, della Bilancia e dello Scorpione riusciranno ad avere una settimana a 5 stelle e chi invece dovrà passare l’ultimo periodo di agosto in preda alle difficoltà provocate dall’allineamento dei pianeti? I nati sotto il segno del Leone a partire dal 20 agosto riusciranno a liberarsi dalla presenza di Marte. Per tutti i nati sotto questo segno zodiacale adesso sarà il momento di ricominciare da capo nel lavoro e in casa.

Secondo l’oroscopo Branko settimanale I nati sotto il segno della Vergine potrebbero diventare i protagonisti di un nuovo investimento, anche se l’astrologo suggerisce di evitare se non scatta l’idea brillante e di rimandare tutto alla prossima stagione. Il consiglio dell’astrologo è quello di regalarsi vacanze in ambienti tranquilli e ospitali in compagnia di amici vecchi e nuovi.

Oroscopo Branko settimanale 19-25 agosto 2022: previsioni per Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno della Bilancia secondo le previsioni dell’oroscopo Branko settimanale si preannuncia un settembre molto ricco. Anche per questo segno a partire dal 20 agosto inizierà un momento nuovo in cui ci sarà una forza realizzatrice senza precedenti.

I nati sotto il segno dello Scorpione a partire dall’ingresso di Marte nell’orbita dei Gemelli sarà un momento di rinascita fino alla primavera del 2023. L’astrologo consiglia di tenr conto dei sogni fatti di notte perchè potrebbero annunciare qualcosa, come ad esempio un grande cambiamento.

