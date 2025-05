Nuovo appuntamento con le previsioni oroscopo Branko settianale, il noto esperto di astri ha fornito alcuni importanti aggiornamenti dal punto di vista astrologico per quanto riguarda il periodo di riferimento 2-8 maggio 2025. Dallo Scorpione al Sagittario, scopriamo cosa potrebbe accadere in questi giorni carichi di impegni:

SCORPIONE: vi state impegnando sodo nel lavoro ed è il momento di raccogliere delle importanti soddisfazioni per voi. La vostra tenuta psicofisica, rischia di pagare un prezzo piuttosto alto.

SAGITTARIO: in questo momento siete molto concentrati sul vostro lavoro, per chi ha dei contatti con l’estero è un momento molto produttivo. Bene gli incontri con Leone, diventeranno persone importanti per voi.

BILANCIA: alcune coppie storiche sembrano vivere un momento di pausa o crisi, tornano delle vecchie ruggini dal passato e non sarà facile risolvere le questioni in sospeso. Servirà grande forza di volontà. Bene la forma fisica secondo l’oroscopo Branko.

Previsioni oroscopo Branko settimanale 2-8 maggio 2025: Acquario affaticato

Non è finita qui, nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle importanti sorprese anche per i nati sotto il segno di Capricorno, Acquario e Pesci. Scopriamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere, in particolare per il periodo di riferimento 2-8 maggio 2025:

CAPRICORNO: alcuni segni vi regaleranno un po’ di dinamismo, farete i conti con delle novità importanti in questi giorni. Possibili incontri favorevoli con Pesci, che vi ricorderanno il valore di un’emozione.

ACQUARIO: siete un po’ affaticati, vi manca energia ma le cose tenderanno ad andare già meglio. Sagittario vi trascinerà molto lontano prossimamente. Occhio agli incontri con Capricorno.

PESCI: pensate a dei fasci di emozioni, sembra in arrivo una bella occasione dal punto di vista professionale per voi. Spunta fuori il vostro lato pragmatico, riuscirete a difendervi bene e guadagnare in diverse situazioni.