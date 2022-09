Oroscopo Branko settimanale 2-8 settembre 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario

Oroscopo Branko settimanale 2-8 settembre 2022: nuovi traguardi per lo Scorpione e…

Cosa prevede l’oroscopo Branko settimanale per i segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario? Cinque stelle per i nati sotto il segno della Bilancia. Sul fronte professionale, il networking potrebbe richiedere un maggiore impegno da parte tua. I benefici a lungo termine possono provenire da nuove partnership. Secondo l’Oroscopo di Branko, la giornata di lunedì inizia con buoni presupposti. Sei sereno e ottimista e hai anche fiducia negli altri. Devi fare più attenzione però all’alimentazione, anche perché devi rimetterti in sesto dopo gli stravizi delle vacanze. Piccolo ciclone in famiglia e nel matrimonio. Venere arriva nel segno e sarà con voi fino al 30 settembre. Per la Bilancia è tempo di amori passionali, in particolare con l’Acquario.

Oroscopo Branko settimanale 2-8 settembre 2022/ Previsioni Capricorno, Pesci e Acquario

Stando all’oroscopo Branko settimanale sono cinque stelle per i nati sotto il segno dello Scorpione. Il mese inizia con la Luna nel vostro segno che poi diventa Primo quarto in Sagittario Venere entrerà in Vergine nella giornata del 5 settembre e vi rimarrà amica per il resto dell’anno. Incontro sì con il Cancro. Avrete tanto lavoro da sbrigare soprattutto nelle ore notturne. Sei fiero di te e orgoglioso, anche perché hai raggiunto tanti traguardi e nuove soddisfazioni sono all’orizzonte. In questa fase però hai bisogno di riposarti un po’, anche perché ti meriti un po’ di tranquillità. È probabile che la tua vita sia stabile dal punto di vista monetario. Da investimenti recenti, si può ricevere profitto.

Oroscopo Branko settimanale 26 agosto-1 settembre 2022/ Toro, Cancro, Scorpione, Capricorno

Oroscopo Branko settimanale 2-8 settembre 2022: incontro speciale per Sagittario e…

Quattro stelle per i nati sotto il segno dl Sagittario. Le Lune più significative si presentano ogni fine settimana di settembre. Sabato 3 settembre sarà una giornata fortunata in amore. Per chi cerca l’anima gemella sarà il giorno perfetto. Vincente anche un progetto professionale , un affare che coinvolge parenti e amici. Secondo l’oroscopo Branko settimanale ultimi giorni di libertà sentimentale. Entro il 5 agosto sarete presi al laccio da Ariete e Leone. Potresti avere una maggiore inclinazione a impegnarti in attività spirituali. Il tuo rapporto con la tua famiglia potrebbe migliorare drasticamente.

Oroscopo Branko settimanale 26 agosto-1 settembre 2022/ Ariete, Leone, Vergine, Bilancia

L’iniziativa non ti manca e hai anche molte idee in mente. Devi seguire la tua strada, solo così riuscirai a vincere e a raggiungere tutti gli obiettivi che ti sei prefissato, senza avere rimpianti.Secondo l’oroscopo Branko settimanale dovrete ancora fare i conti con Venere opposta che porterà problemi amorosi a voi coppie di vecchia data, occhio alla gelosia. Ma, nel frattempo, l’arrivo di Mercurio porterà importanti notizie professionali nella vostra vita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA