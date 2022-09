Oroscopo Branko settimanale 2-8 settembre 2022/ Previsioni Capricorno, Pesci e Acquario

Oroscopo Branko settimanale 2-8 settembre 2022: passione alle stelle per Capricorno e…

Cosa prevede L’oroscopo Branko settimanale per i giorni dal 2 all’8 settembre per i segni del Capricorno, Acquario e Pesci? Cinque stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Un brivido passionale inaugura il mese di settembre. Nella giornata del 5 settembre Venere sarà in Vergine e si presenteranno occasioni importanti da non lasciarsi sfuggire. La Luna gioca un ruolo importante anche nella riuscita delle trattative professionali ma il pericolo di sviste è dietro l’angolo. Incontro sì con il Toro. Questo segno vi adora e lo avete fatto capitolare. Il segreto per una sana abitudine potrebbe essere mangiare cibi ricchi di proteine e fare esercizio fisico frequentemente. Sono in arrivo buone notizie nelle prossime ore. Anche per te sta per arrivare un momento ideale, ma hai anche bisogno di riposarti e di trovare il giusto equilibrio prima di ripartire in vista dell’arrivo del nuovo mese e della nuova stagione.

Cinque stelle anche per i nati sotto il segno dell’Acquario. Secondo l’oroscopo Branko settimanale, settembre apre con la Luna in Scorpione. Da sabato 3 settembre si apre una fase importante dal punto di vista dell’amore. Ci saranno situazioni importanti sul campo professionale e Venere diventerà positiva dal 5 settembre. Aumenta la tua comunicazione con il tuo partner piuttosto che fare affidamento su aspettative che possono solo portare a problemi di comunicazione. Incontro fortunato con la Vergine. Prima di iniziare dei progetti riguardanti il tuo futuro devi essere certo di una cosa, ovvero capire se sei in grado di portare tutto a termine in maniera ideale. Mercurio è dalla tua parte, ma cerca anche di non arrabbiarti per delle sciocchezze.

Oroscopo Branko settimanale 2-8 settembre 2022: agitazione con il partner per i Pesci

Secondo l’oroscopo Branko settimanale sono tre stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Ogni cambio di Luna può nascondere delle incognite. Cautela nella giornata di sabato 3 settembre. Dal 5 settembre Venere inizierà a spiarvi. Marte provoca agitazione nel matrimonio e in casa. Il corpo vuole maggiori attenzioni. Con il Cancro passione alle stelle. I nati sotto il segno dei Pesci hanno voglia di essere liberi e spensierati. Forse è meglio rimandare ogni discussione e decisione. Secondo l’oroscopo Branko settimanale, questa è una giornata da dedicare al relax. Hai bisogno di riposarti e te lo meriti anche, dopo tutti i sacrifici che hai fatto ultimamente. Intraprendendo una vacanza con la tua famiglia e i tuoi amici, puoi renderla ancora più memorabile. I tuoi parenti stretti potrebbero aver intenzione di venderti la loro proprietà a un prezzo decente.

