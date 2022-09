Oroscopo Branko settimanale 2-8 settembre 2022/ Previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko settimanale 2-8 settembre 2022: decisioni in vista per Ariete e…

Cosa succederà nella settimana dal 2 all’8 settembre secondo le previsioni dell’oroscopo Branko settimanale? Per la prossima settimana, l’Ariete si troverà a dover prendere decisioni complicate. Dovrete allontanarvi da persone o da situazioni che non sono in sintonia con voi. Da un po’ di tempo vi sentite cambiati non siete più quelli di inizio anno. Grazie all’impegno costante e con un pizzico di fortuna arriverete primi. Ci saranno discussioni nel lavoro e anche nel matrimonio ma dalla metà del mese di settembre tutto tornerà a posto. Positiva questa fase per trovare un nuovo amore. Il Sagittario potrebbe tornare a farvi visita dal passato e a voi non sapete se poi vi fa tanto piacere. Questa settimana, il tuo tempo con la famiglia sarà meraviglioso. I legami familiari continuerebbero a essere stabili ed emotivamente appaganti.

Oroscopo Branko settimanale 2-8 settembre 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Toro. Il mese inizia con la Luna contro Venere. Secondo l’oroscopo Branko settimanale, meglio avere prudenza sul lavoro con soci e collaboratori. La concorrenza non è poca ma non dovete temere nessuno. Il ritmo del lavoro questa settimana potrebbe aumentare dopo brevi battute d’arresto. Tutte le riunioni e le attività potrebbero andare come previsto. Mercurio è sempre al massimo ma dovete capire il momento giusto, la persona giusta. Negli incontri sociali siete un punto di riferimento. Avete fascino e carisma. Tra gli incontri favoriti quello con il Capricorno. Potrà essere bruttino ma il bacino è quello di Elvin Presley.

Oroscopo Branko settimanale 2-8 settembre 2022/ Previsioni Capricorno, Pesci e Acquario

Oroscopo Branko settimanale 2-8 settembre 2022: gelosia per i Gemelli e…

Tre stelle per i nati sotto il segno dei Gemelli. Secondo l’oroscopo Branko settimanale, i Gemelli non avranno grandi mire a settembre. Il Primo quarto di sabato nasce in Sagittario, segno che esercita un forte influsso su rapporti stretti, associazioni e matrimonio. Considerando l’opposizione di Marte, ci sono possibilità di distacchi. Momento agitato invece per la casa, Venere il 5 settembre va in Vergine. Avrete il vostro bel da fare con i figli, controllate la gelosia. Discussioni accese con il partner della Bilancia. Per farvi calmare è consigliato un breve soggiorno a Venezia. Per trascorrere del tempo con amici e familiari, le persone single potrebbero voler evitare i riflettori che stanno ricevendo attualmente. Secondo l’Oroscopo Branko settimanale, devi cercare di non trovare giustificazioni a tutto. Hai bisogno di essere libero di dire e fare quello che vuoi. Fai attenzione alla dieta, anche perché tra poco inizia settembre e devi anche rimetterti in forma.

