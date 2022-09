Oroscopo Branko settimanale 2-8 settembre 2022/ Previsioni per Cancro, Leone e…

Oroscopo Branko settimanale 2-8 settembre 2022: problemi legali per il Cancro e…

Cosa succederà secondo l’oroscopo Branko settimanale dei giorni dal 2 all’8 settembre al Cancro, Leone e Vergine? Tre stelle per i nati sotto il segno del Cancro. Quest’estate è cambiato qualcosa nelle relazioni d’amore ma anche in quelle professionali. Nettuno è in aspetto positivo. La nuova opposizione con Venere in Vergine torna a vostro favore. Dovete accettare i cambiamenti avvenuti nel vostro intimo perché non è tutto successo e profitto. Martedì 6 settembre si presenterà di nuovo un problema legale amministrativo. Cercate di sorvolare. Notti magiche e piene di passione con lo Scorpione. I nuovi legami sono favoriti e questo è un inizio di settimana fortunato. Il consiglio dell’astrologo, è quello di non perdere tempo con discussioni inutili perché ti fanno soltanto perdere del tempo prezioso.

Oroscopo Branko settimanale 2-8 settembre 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario

Cinque stelle per i nati sotto il segno del Leone. Secondo l’oroscopo Branko settimanale, siete in cammino verso un nuovo successo professionale ma dovete considerare le incognite presenti nell’oroscopo generale. La Luna si paleserà tra il 3 e il 5 settembre e Venere sarà con voi fino al 5 settembre. In amore e in famiglia meritate tanta fortuna. Incontro fortunato con il Sagittario. Un brindisi alle antiche serate e alla musica ritrovata. Un brindisi ad un nuovo amore. La fretta non è mai stata tua alleata, quindi cerca di procedere con calma. Sei in ottima forma fisica e tutto procede per il meglio. Approfitta del momento per mettere in pratica anche qualche progetto interessante in vista del futuro.

Oroscopo Branko settimanale 2-8 settembre 2022/ Previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko settimanale 2-8 settembre 2022: progetti importanti per la Vergine

Quattro stelle per i nati sotto il segno della Vergine. L’inizio del mese sarà negativo dal punto di vista della salute secondo l’oroscopo Branko settimanale. Reumatismi, allergie ma poi per incanto la Luna diventerà Primo quarto in Sagittario. Sarà per voi una fase importante per fare progetti. Eccezionali progressi economici non riescono a nascondere qualche provocazione dei nemici, noie legali, sistemazione dei figli, persone anziane. In amore manca un po’ di romanticismo, in particolare alle donne. Incontro fortunato con il Sagittario. Vi indurrà in tentazione e non avrete il biglietto di ritorno.

Oroscopo Branko settimanale 2-8 settembre 2022/ Previsioni Capricorno, Pesci e Acquario

Da lunedì sarà meglio evitare discussioni di troppo. In questo periodo sei più impulsivo del solito e questo atteggiamento probabilmente adesso non sarà vincente. Per quanto concerne la salute, dovresti bere di più e fare molta più attività fisica. L’inizio di grandi imprese comporta spesso opportunità di viaggio impegnative. C’è la possibilità che un tuo lontano parente possa venderti la terra.











© RIPRODUZIONE RISERVATA