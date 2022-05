Oroscopo Branko settimanale 20-26 maggio/ Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e..

Come sarà la settimana dal 20 al 26 maggio per tutti i segni zodiacali secondo l’Oroscopo di Branko settimanale?

Chi tra i dodici segni zodiacali avrà una settimana in discesa e chi dovrà fronteggiare qualche problema in più per via dell’allineamento di stelle e pianeti non favorevole? Secondo le previsioni dell’Oroscopo Branko settimanale i nati sotto il segno del Leone con il passaggio per il segno dei Gemelli riusciranno a divertirsi e appassionarsi e a farsi strada nel lavoro e negli affari. La presenza del Sole in Gemelli favorirà incontri, e speranze per questo segno che secondo l’astrologo dovrebbe partire in primis dall’amore nelle giornate di mercoledì 25 e 26 per non perdere una grande occasione di essere felici. Per tutti i nati sotto il segno della Vergine si sta per aprire un periodo molto fiorente in cui questo segno zodiacale potrebbe fare molti progressi sempre stando attento però all’Ultimo quarto domenica 22 in Pesci.

Oroscopo Branko settimanale 20-26 maggio/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko settimanale 20-26 maggio: caos per la Bilancia

Secondo l’Oroscopo Branko settimanale i nati sotto il segno della Bilancia per questa settimana avranno la protezione del Sole in Gemelli a partire da sabato 21 maggio fino al Solstizio estivo. Anche Mercurio resta positivo e fornisce a questo segno zodiacale un’ottima protezione per i viaggi lavorativi, mentre la vita privata sarà abbastanza caotica, ma l’astrologo rassicura tutti: il caos durerà solo qualche giorno.

Stando l’Oroscopo Branko settimanale tutti gli Scorpioni con il passaggio del Sole dal Toro a Gemelli riceveranno un influsso che renderà sopportabile anche la presenza di Saturno in Acquario. Questo segno zodiacale non dovrà preoccuparsi se i propri meriti non ottengono dei riconoscimenti pubblici e il consiglio dell’astrologo è quello di realizzare il proverbio che riconosce in ogni uomo un’isola.

