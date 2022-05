Oroscopo Branko settimanale 20-26 maggio/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come saranno i giorni che vanno dal 20 al 26 maggio secondo l’Oroscopo Branko settimanale?

Secondo Oroscopo Branko settimanale chi tra i segni zodiacali avrà trascorrerà un fine settimana all’insegna della spensieratezza e un inizio di settimana lavorativa in discesa e chi dovrà fare i conti con qualche problema all’interno della propria sfera privata? A rispondere a tutte queste domande ci ha pensato Branko divulgando come sempre il suo oroscopo settimanale sulle pagine del settimanale Chi.

I Sagittario al momento sono ben visibili nel mondo del lavoro e negli affari e il consiglio dell’astrologo è quello di non dire troppo e consiglia inoltre a tutti i nati sotto questo segno di controllare la propria salute prima di lanciarsi in passioni e nuove iniziative professionali. A partire da sabato 21 però il Sole inizierà la sua opposizione e la luna diventa Ultimo quarto in Pesci il 22, tutto questo porterà i Sagittario ad affrontare subito un problema in famiglia ma dal 25 maggio in poi inizierà fa lesta con Marte, Venere e Giove.

Oroscopo Branko settimanale: amore flop per Capricorno

Secondo l’Oroscopo Branko settimanale i nati sotto il segno del Capricorno riceveranno brevi blackout nel cielo dell’amore. Questo segno però, a partire dal 25 maggio avrà l’impressione di trovarsi in un altro posto e un altro tempo. Secondo l’astrologo questi influssi agitano la famiglia e i legami di vecchia data ma possiedono anche molta energia passionale. Per questo segno il Sole in Gemelli illumina il lavoro di questo segno zodiacale.

Gli Acquario riceveranno una straordinaria fiamma passionale dall’Ariete a partire da mercoledì 25 quando si incontrano Luna, Venere, Giove e Marte. Secondo l’astrologo a partire dal 20 al 21, con la Luna nel segno gli Acquario avranno la sensazione di star iniziando un cambiamento anche in famiglia. Secondo l’Oroscopo Branko settimanale i nati sotto il segno dei Pesci con l’inizio del mese dei Gemelli risentiranno una breve corrente nervosa a partire da sabato 21. Tutti i segnali che questo segno riceverà in questa settimana saranno segni che suggeriranno a tutti i Pesci di ripartire dal mondo degli affetti, compresi amici e parenti acquisiti.

