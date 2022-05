Oroscopo Branko settimanale 20- 26 maggio/ Via alla stagione dei Gemelli, Toro stanco

Oroscopo Branko settimanale 20- 26 maggio 2022

Come sarà la settimana che va dal 20 al 26 maggio per tutti i segni zodiacali secondo l’Oroscopo Branko settimanale? Come ogni mercoledì l’astrologo ha divulgato il suo oroscopo tra le pagine del settimanale Chi attribuendo come sempre ad ogni segno delle stelle, da due a cinque, per indicare chi tra i dodici segni avrà una settimana al top e chi dovrà fronteggiare qualche imprevisto in più. I nati sotto il segno dell’Ariete avranno una settimana da cinque stelle grazie al Sole in Gemelli a partire da sabato che porterà a questo segno molto entusiasmo. Questo segno avrà tanta voglia di amare e riceverà tanti incontri imperdibili con i nuovi incontri propiziati da Venere, Giove e Marte.

Tutti i nati sotto il segno del Toro subiranno un po’ di stanchezza per il weekend, in contemporanea alla Luna congiunta a Saturno in Acquario. Nulla di preoccupante però per questo segno che tornerà già in forma lunedì 23 maggio per ricevere Mercurio di ritorno nel segno. Questa settimana sarà molto importante per tutti i nati sotto il segno del Toro per revisionare qualche rapporto in amore.

Oroscopo Branko settimanale: Al via la stagione dei Gemelli

Secondo l’Oroscopo Branko settimanale, i nati sotto il segno dei Gemelli avranno una settimana molto buona e l’astrologo prima di dare il via definitivamente alla stagione di questo segno ha chiamato in causa Marte che a partire da Mercoledì 25 si trasforma in sostenitore e amico al fianco di questo segno zodiacale per oltre un anno. Anche le frequentazioni per questo segno saranno molto favorite, soprattutto tra Gemelli e Scorpione, la combinazione più sensuale dello zodiaco.

Stando ai pronostici dell’Oroscopo Branko settimanale per tutti i nati sotto il segno del Cancro questa settimana dovranno dare libero sfogo alla propria fantasia, soprattutto adesso che Marte raggiunge Venere e Giove in Ariete, delle quadrature che agitano di più la parte professionale che la quotidianità. Per questo segno, con il ritorno di Mercurio in Toro, si aprono delle potenziali situazioni stimolati per gli affari e per i viaggi.

