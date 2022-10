Oroscopo Branko settimanale 21-27 ottobre 2022/ Previsioni segno per segno

Oroscopo Branko, classifica settimanale 21- 27 ottobre 2022: Ariete, Gemelli e Pesci al top

Nuovo appuntamento con l’oroscopo Branko settimanale che, oggi, svela le previsioni per la settimana dal 21 al 27 ottobre 2022. Attraverso Le Stelle di Branko, sull’ultimo numero di Chi in edicola, il famoso astrologo svela i segni che vivranno giorni sereni e tranquilli sia in amore che sul lavoro. Come sarà, dunque, il cielo secondo Branko? In questo weekend i nati sotto il segno dell’Ariete possono rilassarsi: aspettate tranquilli l’ingresso del Sole in Scorpione, domenica 23, con Venere. Al vostro amore Venere darà dinamismo. Settimana positiva anche per i Gemelli, che hanno ancora un cielo privo di fastidi e pianeti contrari. Con l’inizio dello Scorpione, domenica 23, insieme con Venere nel campo del la voro avere una ripresa delle finanze. Per i Pesci sarà molto importante la giornata di martedì 25 con la Luna nuova d’ottobre: i suoi effetti positivi dureranno un mese. Dedicate più attenzioni a voi stessi, alla salute e all’amore.

Oroscopo Branko settimanale: previsioni per Cancro, Vergine, Bilancia, Scorpione e Capricorno

L’oroscopo Branko per la settimana dal 21 al 27 ottobre prevede miglioramenti per il Cancro, a partire da domenica 23 grazie al Sole in Scorpione. Per iniziare nuovi progetti meglio aspettare la Luna nuova del 25 ottobre. Anche un amore che sboccia può riservare sorprese. Il weekend che dà inizio a Sole e Venere in Scorpione parte con la Luna nel segno della Vergine, meravigliosa per l’amore. L’autunno ha in serbo nuovi colori per il sentimenti della Vergine. Il mese della Bilancia si conclude con Mercurio che promette una settima importane per le soluzioni pratiche. La Luna nuova del 25 è danarosa: sfruttatela! Lo Scorpione inizia la stagione del compleanno con Venere sensuale e Marte passionale. Per affrontare la quadrature Sole-Saturno, che si presenta per il terzo anno consecutivo ci vuole molta diplomazia. Per il Capricorno il weekend parte benissimo con una creativa Luna in Vergine.

Oroscopo Branko settimanale: qualche fatica per Toro, Leone, Sagittario e Acquario

Secondo l’oroscopo settimanale di Branko il Toro dovrà affrontare qualche difficoltà nella coppia. Modifiche di un progetto professionale sono necessarie per vivere serenamente la stagione dello Scorpione, che inizia domenica 23. Qualche problema in arrivo per il Leone, con Sole e Venere ostili. La Luna nuova del 25 va superata in silenzio. Per il Sagittario continua il duello con Marte, iniziato con il Sole in Vergine. Potete contare su una discreta dose dei fortuna. Dopo la Luna nuova del 25, forti di Mercurio e Giove, i nati sotto il segno dell’Acquario possono andare contro il sistema.

