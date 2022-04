Oroscopo Branko settimanale 22-28 aprile 2022/ Classifica segni flop: Gemelli e Leone

Oroscopo Branko: la classifica settimanale dal 18 al 24 marzo 2022

Quali segni zodiacali affronteranno una settimana più pesante del solito secondo le previsioni dell’oroscopo Branko? Chi dovrà rimboccarsi le maniche per affrontare la settimana dal 22 al 28 aprile per evitare spiacevoli sorprese? A svelare i segni che avranno un cielo non totalmente favorevole è proprio l’astrologo che, attraverso le Stelle di Branko, sull’ultimo numero di Chi in edicola, svela i segni che, rispetto agli altri, saranno penalizzati dalla stelle. Come sarà, dunque, l’amore, il lavoro e la salute per i segni protagonisti di una settimana flop? Andiamo a scoprire tutte le previsioni di Branko, segno per segno.

Oroscopo Branko settimanale: giorni pesanti per Gemelli, Leone e Vergine

Secondo le previsioni dell’oroscopo Branko, per i nati sotto il segno dei Gemelli, quella che va dal 22 al 28 aprile, sarà una settimana nel segno dell’imprevedibilità, per la presenza di Venere, Marte Giove e Nettuno in Pesci. Lavoro e affari procedono bene. L’ultimo quarto congiunto a Saturno, tra venerdì 22 e il 24, indica la via d’uscita da una situazione imbarazzante. Qualche problema anche per il Leone, con il Sole congiunto a Urano, quadrato a Saturno in Acquario. Organizzate un weekend di riposo. Meglio rimandare a maggio le decisioni importanti. Per la Vergine è una strana primavera, colpa dei quattro pianeti che incidono sulla vita amorosa in opposizione. Ma il Sole in Toro promette un maggio emozionante.

Oroscopo Branko: settimana sottotono per Sagittario. Bilancia e Acquario in ripersa

Anche per il Sagittario è meglio rimandare le decisioni che riguardano il futuro quando Giove sarà in Ariete, dopo il 10 maggio. Per Bilancia e Acquario, secondo le previsioni dell’oroscopo Branko settimanale, saranno giorni particolari e in ripresa. Il mese del Toro favorisce le iniziative professionali per la Bilancia. Anche il segno dei Pesci gioca un ruolo di primo piano per il vistoso successo, specie in questo passaggio aprile. maggio. Da sabato 23 la Luna diventa strepitosa in Acquario. Più sottotono la settimana dell’Acquario, segnata dall’uLtimo quarto nel segno sabato 23 aprile. Non è una Luna ideale per iniziare nuove storia d’amore. Capire in anticipo ciò che faranno gli altri è un privilegio.

