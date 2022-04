Oroscopo Branko settimanale 22-28 Aprile 2022/ Classifica segni top: Scorpione e…

Oroscopo Branko: la classifica settimanale dal 22 al 28 aprile 2022

Nuovo appuntamento con l’oroscopo Branko settimanale che, oggi, svela le previsioni per la settimana dal 22 al 28 aprile. Attraverso Le Stelle di Branko, sull’ultimo numero di Chi in edicola, il famoso astrologo svela i segni che vivranno giorni sereni e tranquilli sia in amore che sul lavoro. Come sarà, dunque, il cielo secondo Branko? Quali segni affronteranno una settimana top nel corso della quale avranno la possibilità di vivere intense emozioni sentimentali e di ricevere anche riconoscimenti professionali? Dalle Stelle di Branko, sei segni, in particolare, potranno stare tranquilli nella settimana dal 22 al 28 aprile. Curiosi di scoprire quali sono? Andiamo a leggere tutte le previsioni.

Ariete, Toro e Cancro: in arrivo una settimana top secondo l’oroscopo Paolo Fox

Secondo le previsioni dell’oroscopo Branko settimanale, l’Ariete ha altri due mesi per esercitare l’abilità professionale e cercare emozioni forti in amore. È un anno di ricerca della chiave di successo e felicità, grazie a Giove e Marte che in maggio vi doneranno grande energia. Per i nati sotto il segno del Toro inizia la loro avventura del 2022: Marte vi nutre di grinta, forza fisica e coraggio. Il Cancro si sente già vivo, più sano e più passionale. L’amore viene gratificato dalla disponibilità dei pianeti in Pesci, tutti fortunati. Partite all’attacco martedì 26 e mercoledì 27.

Oroscopo Branko settimanale: giorni sereni per Scorpione, Capricorno e Pesci.

Dal 25 aprile la Luna si congiunge a quattro splendidi pianeti in Pesci e lo Scorpione avrà la sua liberazione. Marte risveglia la capacità di scoprire cose nuove e preziose. Se cercare l’amore, Giove porta nuovi incontri. La fortuna è al fianco del Capricorno per tutta la settimana, ci vuole però un po’ di cautela per quanto riguarda la salute perché la Luna calante porta qualche disturbo. Per quanto riguarda soldi, successo e amore non c’è nulla contro. I Pesci, secondo l’oroscopo Branko settimanale, sono il segno con le maggiori possibilità di riuscita e di successo. Cercate di essere puntuali mercoledì 27 aprile, quando la Luna si congiunge a Giove nel vostro segno: carpe diem!











