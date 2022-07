Oroscopo Branko settimanale 22-28 luglio 2022/ Ariete, Gemelli, Sagittario e Pesci

Oroscopo Branko settimanale 22-28 luglio 2022: Ariete fortunati in amore e sul lavoro, passionalità alle stelle per i Gemelli

L’oroscopo settimanale di Branko su Chi si apre con un cielo veramente ottimo, da 5 stelle, per voi amici nati sotto il segno dell’Ariete! Secondo il famoso astrologo, le previsioni che vi attendono per il resto dell’anno (e non solo per questa settimana di luglio) sembra essere all’insegna della felicità, dell’amore e dei piaceri. Giove vi spinge verso una qualche novità, forse un acquisto importante come una casa. Tuttavia, venerdì 22 il Sole lascerà il Cancro, spostandosi in Leone, con esiti un pochino imprevedibili, ma forse nel complessivo positivi!

Oroscopo Branko settimanale 15-21 luglio 2022/ Figlio in arrivo per Pesci e...

5 stelle attendono anche voi amici dei Gemelli secondo l’oroscopo settimanale di Branko, regalandovi una fine di luglio veramente magica! È importante, però, limitare un pochino la vostra gelosia e la prepotenza, dovete godervi questo periodo fatto di passionalità e non litigare. Da venerdì 22 il Sole entrerà in Leone, accompagnandosi a Mercurio e Giove e guidandovi con grande sicurezza verso il successo! Probabili guadagni in vista, insomma, ma questo non significa che dovete necessariamente spendere a più non posso. Anche un qualche nuovo legame amoroso potrebbe attendervi.

Oroscopo Branko settimanale 15-21 luglio 2022/ Difficoltà in amore per Bilancia e...

Oroscopo Branko settimanale 22-28 luglio 2022: Grandi occasioni in vista per i Sagittario, per i Pesci è il momento di pensare al futuro

Secondo l’oroscopo settimanale che Branko ha redatto per voi amici del Sagittario sulla rivista Chi, questa settimana vi regalerà 5 stupende stelle! Giove da tempo vi ha promesso un mese veramente al top per l’amore, e sembra voler mantenere la sua promessa! Venerdì 22 il Sole in Leone vi regalerà il periodo migliore dell’anno e dell’estate! Nuove collaborazioni lavorative in vista, forse anche qualche piccolo progetto entusiasmante, preparatevi a dare il massimo! Il 28, infine, vi donerà una grandissima Luna che vi permetterà di concertarvi su qualche progetto importante e a lungo termine, forse un figlio o un matrimonio!

Oroscopo Branko settimanale 15-21 luglio 2022/ Esame in famiglia per Ariete...

Carissimi nati sotto il Pesce, il vostro oroscopo settimanale di Branko, redatto sulla rivista Chi, sembra regalarvi delle fantastiche opportunità! I legami amorosi che nascono sotto questo magnifico cielo sono destinati a durare e donarvi grandi emozioni. Se perdeste il treno, però, non preoccupatevi perché dal 5 agosto sarete nuovamente parecchio fortunati! Ottime anche le opportunità economiche che vi attendono, forse è il momento per fare un bel gesto nei confronti del vostro partner, non tiratevi indietro. In questo periodo dovete pensare molto al vostro futuro, specialmente da giovedì 28.











© RIPRODUZIONE RISERVATA