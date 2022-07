Oroscopo Branko settimanale 22-28 luglio 2022/ Cancro, Vergine, Capricorno e Toro

Oroscopo Branko settimanale 22-28 luglio 2022: per Cancro e Vergine l’amore è ottimo, ma è il momento di staccare dal lavoro

L’oroscopo settimanale di Branko, redatto per la rivista Chi, assegna a voi amici del Cancro 4 stelle! La giornata di martedì 26, secondo il rinomato astrologo, sembra regalarvi una splendente Luna che, unendosi a Venere, dovrebbe condurvi verso i primi, sinceri e veri, nuovi sentimenti amorosi dell’estate! Tra chi ha già una relazione la passionalità sarà veramente al massimo, sfruttatela! Buona anche la situazione economica, ma forse sul lavoro non vi attende nulla di particolarmente emozionante, ma datevi comunque da fare!

Cari amici della Vergine, il vostro oroscopo settimanale di Branko, per Chi, sembra donarvi 4 stelle! Ciò che il cielo vi regala in questa settimana sembra dare il via ad uno dei periodi più intensi della vostra estate, magari è il momento migliore per concedervi una bellissima vacanza, preparate le valige! Luna, Venere e Marte saranno ottimi per voi a partire da giovedì 28 luglio miglioreranno di gran lunga l’amore. È il momento di staccare dal lavoro, lasciate pc e cellulare a casa, sotto l’ombrellone non è il caso di pensare agli affari, magari leggetevi un bel libro!

Carissimi Capricorno, il vostro oroscopo settimanale di Branko, sulla rivista Chi, vi dona 4 ottime stelle! Il Sole che entrerà in Leone venerdì 22 sembra dare il via nella vostra vita ad un generale ed importante rinnovamento, anche se forse dovrete attendere fino a metà agosto per vederlo concretamente realizzato. Ricchezza e fama saranno a portata di mano per voi, ma dovrete fare ancora attenzione alla Luna e a Venere, specialmente il 26 e il 27, che rovineranno un pochino i vostri rapporti, specialmente quelli con il sesso femminile, di contro Marte, però, vi rende parecchio sensuali! Bene il lavoro, ma dal 28 migliorerà parecchio.

Voi amici del Toro nel corso di queste giornate, secondo l’oroscopo settimanale di Branko, dovrete stare un pochino attenti ad alcune opposizioni astrali. Partiamo dalle cose bella, con Mercurio che sembra garantirvi un qualche nuovo guadagno da qui a Ferragosto! Più ampio, però, il pool di pianeti negativi, si parte dal Sole in contrasto con Saturno che porta qualche fastidio lavorativo, mentre Marte peggiorerà la vostra forma fisica e Urano vi causerà qualche imprevisto. Dedicatevi alla famiglia ed ai rapporti, verso fine luglio con la Luna sarà facile programmare il vostro futuro!











