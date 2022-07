Oroscopo Branko settimanale 22-28 luglio 2022/ Leone, Bilancia, Scorpione e Acquario

Oroscopo Branko settimanale 22-28 luglio 2022: un po’ di confusione e rinnovamenti per i Leone, mentre i Bilancia devono scendere a patti con la realtà

L’oroscopo settimanale di Branko, redatto per la rivista Chi, assegna 3 stelle a voi amici nati sotto il Leone. Il consiglio principale è quello di evitare litigi e battibecchi a partire da venerdì 22. Marte, trovandosi in Toro, e Saturno, che è in Acquario, infatti, non sono ottimali per voi, ma possono comunque aiutarvi a gettare delle basi solide per il vostro futuro. Urano vi costringe a frenare in una qualche situazione privata, ma Giove vi spinge verso qualche progetto futuro! Venere ottima per i single, tenete gli occhi aperti per i segnali del destino!

Per voi della Bilancia sembrano prendere il via delle giornate tutto sommato buone, ma anche leggermente complesse. L’oroscopo settimanale di Branko, infatti, vi assegna 3 stelle soprattutto a causa di quella perfida Venere che non vi lascerà stare fino al 12 agosto. L’amore non gode di un bel momento e forse è ora che scendiate a patti con il fatto che da single non ve la passate così tanto bene, ma la strada relazionale è comunque in salita. Sul lavoro forse non vi accontentate più e potrebbe avvicinarsi l’ora per una bella revisione della vostra carriera.

Oroscopo Branko settimanale 22-28 luglio 2022: grosse fatiche lavorative per Scorpione e Acquario

Carissimi Scorpione, 3 stelle anche per voi nell’oroscopo settimanale di Branko, che sembra lasciar presagire una qualche grande fatica nella vostra vita. È soprattutto la posizione di Marte e Saturno a mettervi in difficoltà, ma da venerdì 22 dovrete fare i conti anche con il Sole e Urano. Il lavoro prima del 28, quando la Luna spazzerà via alcune influenze negative nella vostra vita, non si riprenderà. Cercate di pensare all’amore in questo periodo, perché una buona sensualità sembra accompagnarvi e potrebbe garantirvi qualche inaspettato successo, ma dovete darle retta.

Cari amici dell’Acquario, quello che vi attende sarà un periodo da 3 stelle, secondo l’oroscopo settimanale di Branko pubblicato sulla rivista Chi. Il Sole e Marte in questo periodo sembrano volervi mettere i bastoni tra le ruote, accentuando un pochino i vostri difetti e rendendovi forse piuttosto fiacchi. Dovrete soprattutto guardarvi dal lavoro, dove qualche collaborazione potrebbe tracollare in modo piuttosto repentino, senza che possiate fare nulla in merito. Non temete più di molto, perché dall’11 agosto tutto dovrebbe migliorare ampiamente, ma fino a quel momento è importante che pensiate soprattutto a rilassarvi!











