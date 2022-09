Oroscopo Branko settimanale 23-29 settembre/ Ariete, Gemelli, Leone e Scorpione

Oroscopo settimanale Branko 23-29 settembre: grossi cambiamenti in vista per Ariete e Gemelli

L’oroscopo di Branko settimanale redatto per la rivista Chi assegna 4 stelle a voi amici dell’Ariete. Questo periodo di inizio dell’autunno per voi è sempre leggermente complicato e dovrete fare attenzione al Sole dal 23 e alla Luna dal 25. Dei cambiamenti vi attendono, ma con la giusta attenzione e cura potete farne dei cambiamenti positivi e vantaggiosi, soprattutto perché con voi c’è Mercurio! In amore, però, soprattutto per voi amici sposati, ci sono un paio di fastidi, occhio ai litigi perché non portano mai soluzioni vere ma solo rancori.

Oroscopo Branko settimanale 23-29 settembre/ Capricorno, Cancro, Sagittario, Pesci

Secondo l’oroscopo di Branko settimanale voi amici dei Gemelli potrete contare su 7 giornate da 4 stelle, illuminate dal Sole e dalla Luna. Riuscirete, con un po’ di impegno, a cambiare qualcosa nella vostra vita, ed è importante che lo facciate! L’amore non sembra essere particolarmente piacevole in questo periodo, soprattutto nel caso siate in una relazione stabile, ma non è detto che tutto debba tracollare. In generale, l’autunno sembra essere veramente ottimo per voi single, nell’aria ci sono alcune ottime novità, ma dovete saperle cogliere!

Oroscopo Branko settimanale 23-29 settembre/ Toro, Vergine, Bilancia, Acquario

Oroscopo settimanale Branko 23-29 settembre: amore in crescita per Leone e Scorpione

4 buonissime stelle sembrano attendere anche voi amici del Leone in queste nuove previsioni dell’oroscopo di Branko settimanale, pubblicato su Chi. Venerdì 23 il Sole irromperà nella vostra vita e darà il via ad un ottimo autunno ambizioso per voi! Anche l’amore potrebbe regalarvi delle ottime occasioni in questa nuova stagione, specialmente se foste single! Per prima cosa, però, è importante che sistemiate tutte quelle faccende (specialmente familiari, ma anche lavorative) che da tempo vi seguono e che non avete avuto ancora modo di risolvere.

Oroscopo Branko settimanale 16-22 settembre 2022/ Previsioni per Acquario, Pesci e...

L’oroscopo di Branko settimanale sembra assegnare 4 stelle anche a voi, carissimi amici dello Scorpione! Gli ultimi mesi sono stati piuttosto impegnativi per voi, ma ora potete impegnarvi per migliorare le cose! Venerdì 23 tutte quelle pessime opposizioni che hanno caratterizzato le vostre ultime giornate passeranno e vi lasceranno tranquilli. Il 28, poi, la Luna vi attende, con un carico di felicità unico e che dovrete sfruttare. Cercate solo di stare attenti alle competizioni sul lavoro, non sempre dovete cercare di essere migliori, soprattutto se questo dovesse mettere in difficoltà gli altri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA