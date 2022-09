Oroscopo Branko settimanale 23-29 settembre/ Capricorno, Cancro, Sagittario, Pesci

Oroscopo Branko settimanale 23-29 settembre: lavoro al top per Capricorno e Cancro

L’oroscopo di Branko settimanale, pubblicato su Chi, sembra assegnare 4 ottime stelle per voi carissimi amici del Capricorno! Mercurio e Venere vi accompagneranno in questa ottima settimana di inizio autunno, regalandovi delle ottime, nuove, soddisfazioni lavorative, occhi aperti! Dal 25, poi, potrete contare anche su di una Luna ottima per raggiungere il successo. Cercate di dedicarvi, però, anche un po’ all’amore e alla famiglia, non ve ne pentirete assolutamente e riuscirete a migliorare i vostri rapporti!

Oroscopo Branko settimanale 23-29 settembre/ Toro, Vergine, Bilancia, Acquario

Per voi amici del Cancro l’oroscopo di Branko settimanale garantisce tre buona stelle, invitandovi dal 23 con la Luna favorevole a sciogliere un dubbio che vi segue da tempo. Venere e Mercurio miglioreranno la vostra razionalità, approfittatene tanto sul lavoro quanto nei rapporti che coltivate. Occhio, però, perché l’arrivo della nuova stagione per voi significa anche stress e noie, affrontatele con calma e non permettetegli di schiacciarvi. La fine di settembre, poi, porterà un miglioramento nella vostra relazione amorosa, con il rinnovamento di una vecchia promessa che avete fatto al partner in passato.

Oroscopo Branko settimanale 23-29 settembre: piccole difficoltà per Sagittario e Pesci

L’oroscopo di Branko settimanale, pubblicato sulla rivista Chi, per voi carissimi amici del Sagittario sembra essere da tre stelle su cinque. Per voi l’estate non è ancora finita, in un generale contesto in cui vi sarà difficile riprendere la vita di tutti i giorni. Ma dovete scenderci a patti, rimboccarvi le maniche e cercare di superare quella sensazione. Luna e Marte porteranno difficoltà in famiglia e sul lavoro, ma il 25 sembra essere un ottimo punto di ripartenza per voi! Dalla prossima settimana arriverà la bellissima e felicissima Venere, fatevi trovare pronti e cercate di non sprecare l’occasione che gli astri vi garantiscono!

Carissimi Pesci, anche per voi l’oroscopo di Branko settimanale sembra essere da tre stelle, con Mercurio, Venere e Marte opposti dal 23. Il 25, però, arriverà anche l’ottima Luna che vi darà nuove occasioni e possibilità! Dovrete superare sfide, questioni e fastidi, ma dopo la tempesta il sole che vi attende sembra essere veramente bello e caldo! Per l’amore non sarà un bel periodo, non fino al 29 almeno, ma da quel momento potrete recuperare facilmente il terreno perso, quando finalmente Venere tornerà a splendere nel vostro cielo.











