Oroscopo Branko settimanale 23-29 settembre/ Toro, Vergine, Bilancia, Acquario

Oroscopo Branko settimanale 23-29 settembre: settimana al top per Toro e Vergine

L’oroscopo Branko settimanale, pubblicato dal famoso astrologo sulla rivista Chi, assegna 5 fantastiche stelle a voi amici del Toro! A partire da venerdì 23, giornata dell’equinozio d’autunno, potrete contare sui bellissimi Sole e Mercurio, mentre anche Venere continuerà ad osservarvi. Dal 25, poi, arriverà anche la Luna che influenzerà ampiamente il lavoro. Grazie a Venere non si può escludere che l’amore faccia dei buoni passi avanti, ma per voi single è importante cercare di dare il massimo, senza farvi frenare da qualche pessima sensazione. Sul lavoro, invece, Saturno vi spingerà verso qualche nuova conoscenza, occhi aperti che il periodo è ottimo!

5 stelle nell’oroscopo Branko settimanale anche per voi amici della Vergine che dal 23 dovrete dire addio al Sole. Niente di grave, Luna, Venere e Mercurio saranno ottimi per voi e dovrebbero guidarvi verso alcune ottime occasioni. Sul lavoro è ora di ripartire, soprattutto dal 25. Marte vi renderà parecchio sensuali e forse ora come ora dovreste pensare a divertirvi invece che chiedervi se sia l’amore giusto per voi, buttatevi e se fosse solo divertimento, siate felici di esservi almeno divertiti!

Oroscopo Branko settimanale 23-29 settembre: per Bilancia e Acquario è tempo di pensare all’amore

Carissimi amici della Bilancia, quella che si aprirà sarà una settimana da 5 stelle per voi, almeno secondo l’oroscopo Branko settimanale, pubblicato su Chi. Innanzitutto, sappiate che Sole, Saturno e Marte non aspettano altro che voi, mentre Giove finalmente vi lascerà stare. Questo è il momento migliore per dedicarvi a tutte quelle questioni personali che state rimandando da tempo, che siano positive o negative poco importa, dedicatevici. Avete qualcosa (o qualcuno) da dimenticare? Non perdete altro tempo, ciò che è stato, è stato.

Anche per voi Acquario l’oroscopo Branko settimanale presagisce 5 ottime stelle in queste 7 giornate! Saturno è già con voi, il 23 sarà raggiunto anche dal Sole e il 25 arriverà la Luna. Noterete un importante aumento delle idee che vi animano, mentre anche le occasioni non mancheranno, ma dovrete saperle riconoscere e sfruttare. Riuscirete anche a superare quel nervosismo amoroso che vi ha accompagnati per tutta l’estate, godetevi il rapporto, mentre se foste single dovreste decisamente sfruttare la sensualità accentuata da Marte.











