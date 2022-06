Oroscopo Branko settimanale 24-30 giugno 2022/ Estate in amore per Acquario e…

Oroscopo Branko, settimanale 24-30 giugno 2022: le previsioni per Sagittario e Capricorno

Come di consuetudine sull’ultimo numero del magazine Chi è stato pubblicato l’Oroscopo Branko settimanale. L’astrologo sul magazine Chi ha poi dato le sue previsioni sul lavoro, sulla fortuna e sull’amore sugli altri quattro segni dello zodiaco. Tre stelle per i nati sotto il segno del Sagittario. Nei mesi passati la vostra carriera ha subito una battuta d’arresto ma non dovete temere perché le cose sono in ripresa. Le opposizioni di Venere e Mercurio vanno prese con più leggerezza. Tentate qualcosa di nuovo visto che la Luna è nel vostro segno fino a fine mese. A breve ci sarà una rinascita professionale o sentimentale. Potrebbe esserci un ritorno di fiamma inaspettato per voi ma dovete essere veloci. La donna Sagittario avrà una particolare intesa con il Leone. Sarà un periodo questo in cui avrete le vostre soddisfazioni da un punto di vista economico.

Oroscopo Branko oggi 22 giugno 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Tre stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Passione alle stelle con la persona di cui siete innamorati. Le donne saranno brave a nascondere i problemi sul lavoro. Plutone insiste sulla necessità di aggiornare le competenze. Incontro fortunato con Gemelli che vi attende desiderosi. Avete tanta voglia di rilassarvi, ma attenzione perché gli esami per voi non finiscono mai.

Oroscopo Branko oggi 21 giugno 2022/ Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro...

Oroscopo Branko, settimanale 24-30 giugno 2022: le previsioni per Acquario e Pesci

Le previsioni dell’Oroscopo Branko settimanale proseguono con i segni restanti di Acquario e Pesci. Cinque stelle per i nati sotto il segno dell’Acquario. Il pianeta rosso dovrà attraversare il Toro e quadrerà a Saturno. Questa sarà l’estate del vostro amore. Preparate la vostra vacanza in Turchia o sul mare. In questo momento particolare, l’Acquario conquista tutti con il suo grande fascino. Battete il ferro finché è caldo. Grande fortuna in amore. Incontro sì con il Leone. La primavera degli Acquario si chiude con la Luna nel segno. È un buon momento per fermarsi a riflettere e ad affrontare problemi importanti e questioni irrisolte.

Oroscopo Branko oggi 20 giugno 2022/ Previsioni per i 12 segni: da Ariete a Pesci

Secondo l’oroscopo Branko settimanale, tre stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Tensioni in famiglia o confusione nei rapporti. Cercate di staccare durante il weekend con attività particolarmente impegnative. Avrete contro Luna, Venere e Mercurio e questo basterà per mandarvi in tilt. Le spese domestiche saranno fuori controllo. Ciò non impedisce una breve vacanza al mare meglio se in Calabria. La Luna nuova vi guiderà dandovi indicazioni utili per lavoro, famiglia e amore. Incontro sì con il Cancro. Verrete catturati nella sua rete. Questa estate avrà per voi un retrogusto dolce amaro. I nati nei Pesci si troveranno di fronte a un periodo cruciale. L’astrologo sconsiglia di esitare: è il momento di prendere una decisione definitiva e di chiudere la partita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA