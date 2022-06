Oroscopo Branko settimanale 24-30 giugno 2022/ Flirt e avventure per Bilancia e…

Oroscopo Branko settimanale 24-30 giugno 2022: le previsioni per Leone e Vergine

Oroscopo Branko settimanale ha fornito le anticipazioni dei segni zodiacali per la settimana dal 24 al 30 giugno 2022. Sul Settimanale Chi possiamo leggere le previsioni e del noto astrologo. Uno dei segni più fortunati è il Leone. Liberi di vivere passioni ed emozioni per l’influsso di Venere e Mercurio, Marte e Giove nel weekend. Questa settimana non c’è bisogno di tirare in ballo Saturno che non comprometterà affatto l’andamento delizioso prodotto dalle stelle. State meditando intanto una vendetta professionale per la seconda parte dell’anno La Luna sarà nel segno dal 1 luglio. Avventura d’amore e di vita con il Gemelli. Sarà un inizio di estate un po’ in salita, visto che avrete qualche problemino di troppo da risolvere sia con voi stessi che con gli altri.

Secondo l’Oroscopo Branko settimanale vanno assegnate tre stelle per i nati sotto il segno della Vergine. E’ importante dedicare il weekend al relax, magari in un centro benessere. Potrete avere disturbi a braccia e gambe e qualche risentimento ai bronchi. Sorprendenti gli ultimi due giorni di giugno: la Luna nuova in Cancro indica la nuova strada da seguire. Nei rapporti sentimentali meglio cambiare strategia. L’Acquario vi ammalierà con il suo fascino e non potrete dire di no. Questa estate sarà dura per tanti versi, ma non perdete assolutamente la vostra tenacia perché ne uscirete più forti che mai.

Le previsioni dell’Oroscopo Branko settimanale sono favorevoli sul lavoro per i nati sotto il segno della Bilancia. Sul finire del mese si concretizzeranno collaborazioni e associazioni. E’ difficile fare programmi di questi tempi: si parte in una direzione e si finisce per andare in quella opposta. Da venerdì 24 al 27 giugno pensate al vostro futuro e cercate di capire cosa vorrete fare. Non mancheranno momenti di passione e flirt o avventure in viaggio. Incontro sì con Ariete anche se non sarà facile averci a che fare considerando che è un carattere abbastanza difficile da saper prendere. E’ da tanto che state aspettando una risposta, e proprio in questi giorni arriverà e vi svolterà la vita.

Cinque stelle per i nati sotto il segno dello Scorpione. Mercurio nel segno vi consentirà di riuscire a trovare nuove fonti di reddito. Molto indicata per gli affari la Luna nuova in Cancro che chiude giugno. Saturno in opposizione vi ha impedito in questi mesi la scalata al successo ma ora la presenza di Nettuno ammorbidisce tutto. Incontro favorito con il Cancro. Amore o illusione? Il rischio esiste. Chi sta cercando l’amore questo è il periodo giusto per mettersi in gioco.











