Oroscopo Branko settimanale 24-30 giugno 2022/ Fortuna e affari top per Toro e…

Oroscopo Branko, settimanale 24-30 giugno 2022: le previsioni per Ariete e Toro

Tornano le previsioni dell’Oroscopo Branko settimanale anche per questa settimana. Quale sarà il segno più fortunato in amore? E chi avrà un’importante occasione sul lavoro? Branko ha pubblicato le previsioni sul Settimanale Chi. Quattro stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete. Saturno è nel vostro segno e per questo motivo riceverete degli influssi positivi sul lavoro e in affari. Ciò che costruirete questa estate sarà duraturo. La presenza della Luna in Cancro sarà fondamentale e vi permetterà di prendere una decisione importante per la vostra felicità. Come genitori però avete dei peccati da espiare in quanto non partecipate molto alla vita dei vostri figli. Per i single di questo segno potrebbe esserci un incontro fortunato con l’Acquario.

Secondo l’Oroscopo Branko settimanale il finale di giugno decisamente positivo per i nati sotto il segno del Toro. La Luna sarà nel vostro segno e diventerà particolarmente attiva mercoledì 29 giugno e giovedì 30 giugno. La Luna nuova in Cancro vi porterà fortuna soprattutto se state per firmare dei contratti o stipulare contratti di collaborazione. Avrete una piccola vittoria nei rapporti con le persone vicine, fratelli e parenti. Troverete anche nuove amicizie nell’ambiente di lavoro. Incontro fortunato con il Capricorno con cui potrete sorseggiare un ottimo tè inglese.

Oroscopo Branko, settimanale: le previsioni per Gemelli e Cancro

Secondo le previsioni dell’Oroscopo Branko settimanale dal 24 al 30 giugno, uno dei segni più fortunati sarà il Gemelli. Accogliete luglio con tutto lo slancio di quando avete in mente un piano, una destinazione. Questo è il momento in cui potrete creare il vostro futuro. Sabato 25 giugno è la giornata perfetta per i matrimoni perché Luna, Mercurio e Venere saranno nel segno mentre Giove, Marte e Saturno inviano fortuna. Il 29 giugno sarà una giornata entusiasmante per la carriera e i soldi. Per i single scatterà una particolare alchimia con l’Ariete. Il mese di giugno non è stato invece abbastanza fortunato per il Cancro e si conclude nel peggiore dei modi.

Solo tre stelle per i nati sotto questo segno che dovranno attendere tempi migliori. Troverete novità che vi faranno capire che non avete sbagliato nulla. La Luna sarà nel segno nelle giornate del 29 e del 30 giugno. Dovrete attendere fiduciosi. Incontro fortunato con il Pesci che vi ricambia e si aggrappa a voi per superare i problemi. I nati nel Cancro affronteranno tante difficoltà quest’estate. Prendetevi questa settimana per rilassarvi e prepararvi alle sfide in arrivo. Dedicatevi all’amore e al vostro partner.











