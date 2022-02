Oroscopo Branko settimanale 25-3 marzo 2022/ Classifica segni flop: Bilancia, Leone…

Oroscopo Branko: la classifica settimanale dal 25 febbraio al 3 marzo 2022

Nuova settimana, nuovo oroscopo Branko che svela cosa riserveranno le stelle a partire da questo weekend fino al prossimo giovedì. Quali segni godranno di una settimana tranquilla e quali dovranno affrontare stress e tensioni? I segni che nel corso di questa settimana dovranno affrontare qualche down saranno: Ariete, Gemelli, Leone, Sagittario, Scorpione e Bilancia.

Secondo l’oroscopo Branko la settimana dal 25 al 3 febbraio avrà alcune complicazioni per i nati sotto il segno dell’Ariete che, per godere di un meraviglioso marzo dovranno aspettare fino al 6 quando Marte e Venere saranno finalmente positivi. Non tutto va per il peggio però per questo segno con il cambio della Luna, che diventa Nuova e apre possibilità di successo e fortuna insperate. Con l’inizio di marzo e la Luna Nuova in Pesci per i nati sotto il segno dei Gemelli sarà un mese movimentato pieno di imprevisti, ma anche si sorprese positive.

Oroscopo Branko: settimana difficile per Leone, Sagittario, Scorpione e Bilancia

Le previsioni dell’oroscopo Branko prevedono una settimana tra alti e bassi per i nati sotto il segno del Leone che, a causa di due passaggi in Acquario avranno qualche complicazione in collaborazioni, associazioni e matrimonio. Questo segno avrà un rinnovamento l’1 marzo quando si forma la Luna nuova in Pesci. Anche per il Sagittario sarà una settimana scandita dalle fasi lunari per il lavoro e la vita personale. I nati sotto questo segno dovranno probabilmente chiarire una questione e fronteggiare anche novità all’interno della vita dei figli.

Questa per lo Scorpione potrebbe essere l’ultima settimana di quiete fino a quando ci sarà la presenza di Venere in Acquario e di Marte nello stesso segno, congiunto a Saturno. Intanto, questo segno dovrà concentrarsi su una sola persona nella giornata di giovedì 3 marzo. Anche per la Bilancia sarà una settimana difficile mentre aspetta di veder ritornare la propria stella guida che tra una settimana sarà in Acquario. Il momento migliore per fare dei programmi per questo segno è a partire da Giovedì 3 marzo quando la Luna nuova sarà in Pesci.



