Oroscopo Branko settimanale 25-3 marzo 2022/ Classifica segni Top: Pesci, Toro…

Oroscopo Branko: la classifica settimanale dal 25 febbraio al 3 marzo 202

Nuova settimana, nuovo oroscopo Branko che svela cosa riserveranno le stelle a partire da questo weekend fino al prossimo giovedì. Quali segni godranno di una settimana tranquilla e quali dovranno affrontare stress e tensioni? La settimana appare favorevole per i nati sotto i segni del Toro, Pesci, Acquario, Capricorno, Cancro e Vergine.

Oroscopo Branko settimanale 25-3 marzo 2022/ Classifica segni flop: Bilancia, Leone…

I nati sotto il segno del Toro potranno trascorrere una settimana molto positiva a patto di impegnarsi a partire da venerdì 25 e successivamente il 2 marzo, anche in amore questo segno avrà delle giornate molto belle e Branko consiglia a tutti i Toro: “Sposatevi a prima vista, se incontrate Pesci”. Ed e proprio i Pesci, che avranno una settimana favorevole con “Affari fuori dal normale, amori molto raffinati, belle amicizie”. Anche per i nati sotto il segno dell’Acquario il mese di Marzo sarà positivo, l’importante per questo segno zodiacale sarà aspettare la Luna Nuova di mercoledì 2 marzo.

Oroscopo Branko: Settimana al top per Capricorno, Cancro e Vergine

Secondo l’oroscopo Branko, anche per i nati sotto il segno del Capricorno dal 25 febbraio al 3 marzo sarà una settima ricca di conquiste amorose, ma è necessario sbrigarsi perché questa è l’ultima settimana di Venere e Marte nel segno. Per tutti i Capricorno non ci sarà alcun problema sul lavoro e sulla carriera ma dovranno fronteggiare alcune riparazioni in casa.

Settimana discreta anche per i segni del Cancro e della Vergine. Per i primi ci potrebbe essere qualche possibilità di inganno tra sabato 26 domenica 27 febbraio, problemi che potrebbero risolversi il 3 marzo quando per questo segno arriverà l’influsso della luna congiunta a Giove. Anche i nati sotto il segno della Vergine avranno una settimana discreta quando le opposizioni di Luna nuova e Giove di mercoledì 2 marzo produrranno uno stimolo al rinnovamento.

