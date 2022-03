Oroscopo Branko settimanale 25-31 marzo 2022/ Previsioni e classifica per i 12 segni: i top e flop

Oroscopo Branko settimanale 25-31 marzo 2022: cosa dicono le stelle per i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine

Con l’arrivo della primavera 2022 e le nuove congiunzioni astrali si delineano degli importanti cambiamenti per i 12 segni dello zodiaco, secondo le previsioni astrologiche dispensate da Branko per il consuetudinario appuntamento con le stelle tra le pagine di Chi magazine. Le stesse, quindi, consentono la stesura dell’oroscopo Branko settimanale relativo alla nuova settimana di fine marzo in arrivo, del periodo di competenza dal 25 al 31 marzo 2022.

Si parte dall’Ariete: Segno di ferro e di fuoco e avete una sola parola d’ordine: vincere! Le stelle sono fatte per quelli che vogliono raggiungere il massimo nel lavoro, per questa ragione invitiamo a non prendere iniziative che per voi sono importanti durante il weekend del 25. Nasce l’ultimo quarto in Capricorno, fase che mette in crisi tutti noi, ma nel caso vostro tocca l’ambiente professionale. Regalatevi relax, pure in famiglia, cercate gli amici. Incontro si: con Acquario è passionalità alle stelle.

Si passa al segno del Toro: Ultimo quarto in Capricorno, venerdì 25 marzo, chiude un periodo che sarà stato pure difficile, specie per Marte negativo nei confronti di Saturno, ma ora le stelle iniziano a spingere verso un modo diverso di essere, lavorare, amare, vivere. Avrete gratifiche professionali e finanziarie, ma dovete restare in movimento. Cominciate a guardarvi intorno il 30 e il 31. Giove vi sorprenderà. La salute va controllata. Una gita in campagna, una pausa in posti familiari. Incontro sì: se si tratta di un Capricorno, è sempre il vostro fedele cavaliere. Spazio ai nati sotto il segno dei Gemelli: la Luna calante di venerdì 25 marzo, ultimo quarto in Capricorno, stimola intelligenza e intuito, anche il 27 e il 28, che è in Acquario, ma crea una provvidenziale penombra per agire in segreto. Al cambio di Luna muta anche Mercurio, che va in Ariete per un veloce transito, solo fino alla prima decade di Aprile, ma è sufficiente per avviare una nuova iniziativa. La famiglia si lamenta: vi comportate come turisti per caso. Incontri sì: “ovunque vai trovi un Gemelli”, si dice, e voi sarete presenti nella vita di una Bilancia. L’oroscopo Branko settimanale, poi, rileva per i Cancro: L’ultimo quarto in Capricorno, il 25 e il 26, è la fase più pesante della primavera: tocca i vostri rapporti stretti, le collaborazioni , ma soprattutto l’ambiente dove nasce e si crea il successo. Dovete stare attenti anche a Mercurio, che fa un salto in Ariete: qualcuno potrebbe scoprire qualche vostro peccato del passato, o inventare bugie, evidentemente date fastidio, ma questo è un segnale di successo. Avete fortuna, in qualche modo ve la caverete. In amore siete prigionieri della passione. A Sanremo vi aspettano… incontro si: Pesci sì, è come la Luna, sposta le maree con la sua sola presenza.

Leone: Non vogliamo anticipare troppo, ma sapendo che siete nervosi e scontenti spesso arrabbiati, annunciamo che Aprile avrà altre stelle, Venere in primis. Ma i rapporti con le persone vicine sono ancora tesi, cosa che incide pure sulla salute, non solo sulle collaborazioni. C’è un importante fase per la salute. L’ultimo quarto, in Capricorno di Venerdì 25, che chiude con forza una collaborazione, un rapporto fragile da tempo, mentre Mercurio con il sole in Ariete vi dà già il primo aprile una preziosa indicazione. Nuovi amori nasceranno la prossima settimana. Incontri sì: che cosa significa che Marte e Venere sono in Acquario? Amore, non trattarmi così. Vergine: qualcosa da inventare o da reinventare, questo è il messaggio dell’ultimo quarto in Capricorno, venerdì 25, significativo per tutti i segni, ma per voi e per il Toro può diventare una rinascita. “Io rinascerò cervo a primavera: anche voi potete cantare, insieme a Cocciante. In aprile, Venere e Marte passano alle manovre. Forse non lo sapete, ma ve lo dice chi scrive: gli amori di aprile sono pazzi, totalizzanti. I separati del segno si preparino. Con i soldi, come state? Ce n’è abbastanza per tutti. Una piccola riserva: la salute il 30 e il 31 (fegato). Incontro sì: sono così improbabili gli amori con il Sagittario, che poi per forza diventano unici.

Oroscopo Branko e le previsioni settimanali 25-31 marzo 2022 per i segni Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno,

L’oroscopo Branko settimanale, relativo al periodo di competenza 25-31 marzo 2022, poi prosegue con i nati sotto il segno dei Bilancia: è primavera, pensate a uno spazio solo vostro, perché nei prossimi mesi sentirete il bisogno di isolarvi. Non per delusione o depressione, è solo che la Bilancia cercherà di trovare nuovi mezzi di espressione, nuove persone. La gente che conoscete in questi giorni di Luna calante non è in sintonia con le vostre idee, ma le stelle di Aprile saranno illuminanti. Marte e Venere alleati, Giove sinonimo di riuscita professionale, finanziaria. C’è del fuoco arietino nel vostro modo di amare, abbracciate un giovane amore. Mercurio dispettoso fino al 10 aprile. Incontro sì: ascoltate i Gemelli: il futuro non è un problema, ma solo un’opportunità. Si passa allo Scorpione: L’ultimo quarto in Capricorno si mostra solido, concreto, arriva finalmente un po’ di senso pratico, che saprete sfruttare il 30 e ilo 31, grazie anche a Mercurio e Giove. Abbiamo la precisa sensazione che diventerete depositari di una discreta somma e non escludiamo il soccorso della fortuna. Se c’è un segno che merita il bacio della buona sorte è proprio lo Scorpione. La vostra fantasia, l’immaginazione, l’inventiva vi aiutano anche nelle imprese proibite agli altri. Per quel concerne, siete convinti che l’uomo sia un essere migrante. Incontro sì: La patria è dove trovate creature simili, magari un instancabile Ariete.

L’oroscopo Branko settimanale poi passa ai Sagittario: Quest’ultimo quarto è ben diverso dalla Luna calante, nel vostro segno del 23 febbraio. Nasce in capricorno e il suo influsso si estende al campo del patrimonio personale che riceve un altro efficace aiuto- Mercurio in Ariete. Quante soddisfazioni avrete dal vostro segno fratello? Pensate solo a Giove, a Maggio, nel campo della fortuna! Sarete ricchi e famosi, ma nella vita sentimentale che fingete di non vedere per amore di pace e a fine mese, bisogna parlare , dire tutto per iniziare Aprile senza pesi inutili sul cuore. Incontro sì: Venere consente di giocare con un Acquario come bambini in un giardino di infanzia. Capricorno: Segnale orario, ore 5:38 venerdì 25, Luna ultimo quarto nel segno. Questa fase calante non è ritenuta ideale per la riuscita di nuovi amori, ma ha un suo fascino. Spazza via le foglie secche. Il primo mese della primavera non è mai tranquillo per voi. Sole e altri Pianeti si trovano in Ariete ma quest’anno avete Giove, Venere e Marte, in aspetto formidabile. Si raccomanda solo alle persone di una certa età cautela nella salute, ai giovani disciplina alla guida. Mercurio sarà irrequieto, forse registrerete un ammanco nelle entrate. Incontro sì, Capricorno-Capricorno, Giove rimette in sesto il matrimonio in crisi. Amori nuovi.

Acquario: L’amore è presente, anche se a volte urlato. Ma siete abituati. Pochi altri segni vi superano, quando si tratta di accumulare conquiste. Specie per l’uomo Acquario: esiste una tapica inclinazione all’infedeltà, risale ai tempi beati (di Zeus imperatore). la donna del segno, invece, sotto la Luna, ultimo quarto di venerdì 25, appare concentrata sull’attività affaristica. Gli investimenti si possono fare con Mercurio in transito in Ariete, ma sempre su consiglio di un esperto. Fortuna il 27 e il 28. Incontro favorevole con Sagittario. Un amore che diventa nozze. L’oroscopo Branko settimanale, poi, conclude con Pesci: Siete ancora in cima ai segni preferiti, nessun Pianete transita in aspetto contrastante, persino la Luna, ultimo quarto del 25 marzo, che crea problemi economici e di salute a molti, a voi promette guadagno. Mercurio vi lascia, ma resta incisivo prima in Ariete e poi dal 10 aprile in Toro. Gli astri sono favorevoli per gli amori, anche se siete sposati da tempo. In Aprile vivrete una Pasqua indimenticabile. Mettete su famiglia, fate una vacanza esotica. Incontro favorevole è quello con Pesci (sono in trend gli amori tra i nati degli stessi segni o segni simili ).

