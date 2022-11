Oroscopo Branko settimanale 25 novembre 1 dicembre/ Previsioni Ariete, Leone e…

Oroscopo Branko settimanale dal 25 novembre all’1 dicembre: le previsioni per Ariete, Leone, Bilancia, Sagittario, Capricorno e Acquario

Cosa prevedono le stelle per la settimana che va dal 25 novembre all’1 dicembre secondo l’oroscopo settimanale di Branko? Ecco le indicazioni delle stelle, per i sei segni zodiacali che hanno conquistato ben cinque stellette su cinque nelle previsioni rilasciate dal famoso astrologo istriano sul magazine Chi. Per quanto riguarda il segno dell’Ariete, le previsioni sono ottime, così come le emozioni nella vita affettiva. I nati sotto questo segno non passano inosservati e le stelle sono benevoli per quanto riguarda lavoro, famiglia, affari, viaggi, amicizie, amore. Il suggerimento è di cambiare qualche collaborazione, ma di tenersi stretto l’amore più caro. Per i single possono esserci nuovi corteggiatori alla porta.

Andiamo avanti con l’oroscopo Branko settimanale per quanto riguarda i nati sotto il segno del Leone. Anche qui, cinque stelle su cinque ed una settimana che si profila sfavillante. Il momento sembra propizio per battere un record o comunque per dedicarsi appieno al lavoro e agli affari. Una settimana che può valere il pieno di stellette nell’oroscopo settimanale di Branko, così come per il segno della Bilancia. Per chi sa godersi la vita, è arrivato il momento riempirla di allegria. Quanto ottenuto nel 2022 non è poco, ma i nati sotto questo sogno vogliono sempre mettere i piatti della bilancia nell’equilibro ideale. Amore? Lasciarsi conquistare può essere una mossa facile.

Oroscopo Branko settimanale dal 25 novembre all’1 dicembre: la settimana di Sagittario, Capricorno e Acquario

Procediamo con le previsioni dell’oroscopo settimanale Branko per il periodo che va dal 25 novembre all’1 dicembre. I nati sotto il segno del Sagittario sono destinati ad una eccellente settimana, secondo le stelle. Anche qui le stellette di Branko sono ottime: cinque su cinque. Grandi energie in movimento per gli appartenenti a questo segno. Chi sarà adottare disciplina, serietà, metodo arriverà davvero molto lontano. Per chi non è soddisfatto in amore potrebbero esserci dei cambiamenti, mentre chi è contento potrà godersi un’unione più solida.

E passiamo ora al segno del Capricorno, che gode di tanti influssi positivi. Nessun miracolo all’orizzonte, ma tanti risultati e vittorie frutto di un grande carattere, capacità e determinazione. Emozioni in vista anche per quanto riguarda il rapporto coi figli. E concludiamo con un altro segno top secondo l’oroscopo settimanale Branko. L’Acquario può vivere conquiste immediate e godere di impensabili occasioni, soddisfacenti e rapide. La memoria è amica, soprattutto in ambito lavorativo. Qualche difficoltà, di tanto in tanto, in ambito domestico.











