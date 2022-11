Oroscopo Branko settimanale 25 novembre 1 dicembre/ Previsioni Gemelli, Vergine…

Oroscopo Branko settimanale dal 25 novembre all’1 dicembre, le previsioni per Gemelli, Vergine e Pesci: intoppi fisici e piogge sparse

Cosa prevedono le stelle per la settimana che va dal 25 novembre all’1 dicembre 2022 secondo l’oroscopo settimanale di Branko? Ecco le previsioni in base alle stelle, per i 3 segni zodiacali dei Gemelli, della Vergine e dei Pesci, diffuse dal famoso astrologo istriano sul magazine Chi. Per quanto riguarda il segno dei Gemelli, si profila una settimana tutt’altro che in discesa. Infatti non c’è la solita forma fisica ed emergeranno alcuni intoppi anche per chi abitualmente pratica sport. L’oroscopo Branko settimanale invita alla cautela e sembra suggerire una pausa dagli impegni quotidiani. Soprattutto in vista dei cambiamenti che appaiono più che mai vicini.

Secondo le previsioni, i giovani coniugi sono autorizzati a coltivare un dolce sogno, che vale tre stelle su cinque secondo l’astrologo istriano, per quanto riguarda la settimana che attende il segno dei Gemelli. Per quanto riguarda invece il segno della Vergine, l’oroscopo rivela “piogge sparse” e “problemi epatici” dovuti alla Luna. Che settimana sarà? Andiamo subito a scoprirlo con le previsioni più dettagliate e approfondite per questo segno:

Oroscopo Branko settimanale dal 25 novembre all’1 dicembre, ecco la settimana di Vergine e Pesci: tre stellette su cinque tra fortuna e passioni

Procediamo con le previsioni dell’oroscopo settimanale Branko per il periodo che va dal 25 novembre all’1 dicembre. I nati sotto il segno della Vergine dovranno mettere in ordine un po’ di cose, ma soprattutto dire addio a chi non ha compreso le potenzialità di determinati progetti o a chi semplicemente non ci crede abbastanza. Anche al segno della Vergine vengono attribuite tre stellette su cinque, per una settimana tutto sommato buona. Stesso punteggio ai nati sotto il segno dei Pesci, a cui si suggerisce di non pressare oltremodo certe situazioni, ma di attendere, di pazientare e aspettare che arrivi una mano preziosa.

La fortuna potrebbe essere dietro l’angoloso, così come la passione e l’ubriachezza d’amore. Il famoso astrologo istriano sottolinea un passaggio che risuona come un avvertimento per i nati sotto questo segno: “è la persona normale a fare cose straordinarie”. Dunque che settimana attende i Pesci? Verrebbe da dire buona, considerando che anche in questo caso sono ben tre le stellette assegnate a chi appartiene a questo intrigante segno. L’oroscopo settimanale Branko sembra essere stato benevolo con i segni dei Gemelli, della Vergine e infine dei Pesci.











