Oroscopo Branko settimanale 25 novembre 1 dicembre/ Previsioni Toro, Scorpione…

Oroscopo Branko settimanale dal 25 novembre all’1 dicembre, le previsioni per i segni del Toro e Cancro: vittorie professionali e gioie improvvise

Cosa prevedono le stelle per la settimana che va dal 25 novembre all’1 dicembre secondo l’oroscopo settimanale di Branko? Ecco le previsioni aggiornate, per i tre segni zodiacali del Toro, Cancro e Scorpione, diffuse dal famoso astrologo istriano sul magazine Chi. Per quanto riguarda il segno dei Toro, le previsioni sono più che buone, infatti vengono assegnate ben quattro stellette su cinque ai nati sotto questo segno. La settimana prevede una bella vittoria in campo professionale. Ma non finisce qui: ci sono progetti di vita interessanti anche per le persone più datate. L’amore? Il fascino del primo incontro potrebbe riemergere e mantenere viva una relazione di lunga data.

Passiamo all’oroscopo settimanale Branko per il segno del Cancro. La gioia, rivela il noto astrologo istriano, potrebbe esplodere da un momento all’altro. Mercurio, inoltre, procura nuovi contatti e darà una bella mano a compiere determinate scelte finanziare. L’invito, tuttavia, è quello di mantenere sempre la lucidità in ogni scelta e di non farsi prendere la mano. Il consiglio ai giovani: partire e fare carriera all’estero. Dove? Ovunque. In giro per il mondo si nascondono grandissime opportunità. L’importante è saperle cogliere e non lasciarsi sfuggire.

Oroscopo Branko settimanale dal 25 novembre all’1 dicembre, l’interessante settimana del segno dello Scorpione: amicizie, viaggi e nuovi ambienti professionali per i nati sotto questo segno

Procediamo con le previsioni dell’oroscopo settimanale Branko per il periodo che va dal 25 novembre all’1 dicembre. I nati sotto il segno dello Scorpione sono destinati ad una buona settimana, secondo le stelle. Anche in questo caso, infatti, sono ben quattro le stellette assegnate a questo segno affascinante e misterioso. Il suggerimento condiviso dall’esperto astrologo istriano è quello di esplorare nuovi ambiente professionali, di conoscere nuove persone, di viaggiare e fare amicizia con soggetti al di fuori della propria cerchia abituale.

Il suggerimento rivolto ai nati sotto questo segno è di mantenere un distacco deciso da alcuni parenti e di pagare il prezzo, qualunque esso sia, laddove ci siano spiragli di libertà. Si profila un fine mese condito da così tanti desideri per lo Scorpione, che quasi sfiniranno. Incontri favorevoli nel nuovo anno, con il segno dei Pesci protagonista: pensate a quando invecchierete assieme. Insomma si profila una settimana dal potenziale interessante per tutti quelli che sono nati sotto il segno dello Scorpione.











