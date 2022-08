Oroscopo Branko settimanale 26 agosto-1 settembre 2022/ Ariete, Leone, Vergine, Bilancia

Oroscopo Branko settimanale 26 agosto-1 settembre 2022: cielo tranquillo per gli Ariete, nessun ostacolo davanti ai Leone

L’oroscopo di Branko settimanale, pubblicato per la rivista Chi, sembra lasciar presagire una settimana veramente ottima per voi amici dell’Ariete! Con queste ottime stelle si conclude con il botto, per voi, il periodo vacanziero, in vista di un ritorno alla solita routine. La Luna vi riporta un pochino alla realtà, donandovi qualche bella occasione lavorativa. Ma è anche un cielo ottimo per l’amore, con Giove, Venere e Marte che continuano a soffiare sulle vostre vele amorose. Occhio solo a Mercurio che potrebbe farvi perdere un pochino le staffe in alcune occasioni.

Un fantastico cielo da 5 stelle accoglierà anche voi amici del Leone, sempre secondo l’Oroscopo Branko settimanale. Avete attraversato un’estata piuttosto complessa, e dovrete ancora far fronte a quel fastidiosissimo Saturno in queste giornate. Il periodo, però, sembra essere ottimo e privo di sfide o ostacoli, vedetelo un po’ come un punto di ripartenza per voi! Venere sarà con voi fino al 5, assieme a Giove e Marte, approfittatene in amore, ed occhi aperti nei confronti di qualche situazione fortunata. Mercurio porterà novità economiche!

Carissimi amici della Vergine, per voi l’Oroscopo Branko settimanale sembra essere ottimo! In particolare, la Luna entrerà nel vostro segno il 27 agosto, indicando che è un gran momento per dare il via, o almeno imbastire, qualche nuovo progetto lavorativo. Marte creerà qualche piccolo fastidio in amore, ma se voleste recuperare potreste farlo subito e senza problemi. Forse, però, per alcuni è ora di seguire un po’ il cuore, lasciandosi alle spalle qualche rapporto insoddisfacente in cerca di qualche nuovo amore entusiasmante!

Anche a voi cari Bilancia l’Oroscopo Branko settimanale, pubblicato su Chi, assegna 5 ottime stelle! Tenete solamente a mente che fino a lunedì 29 sarà meglio limitare un pochino la vostra indole apprensiva, cercando un po’ di relax nelle cose che vi fanno sentire bene. Arriverà poi la Luna, assieme a Mercurio, che si andranno ad unire ai già ottimi Marte, Venere, Saturno e Urano. In generale, tutto procederà in modo positivo e vantaggioso, dall’amore nel quale la felicità non mancherà, al lavoro dove tutto dovrebbe procedere ottimamente. Forse, però, Giove potrebbe portare qualche fastidio economico o legale, occhi aperti.











