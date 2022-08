Oroscopo Branko settimanale 26 agosto-1 settembre 2022/ Previsioni per Gemelli, Sagittario, Acquario Pesci

Oroscopo Branko settimanale 26 agosto-1 settembre 2022: ottime energie per i Gemelli, piccole sfide in vista per i Sagittario

L’oroscopo Branko settimanale assegna 3 stelle a voi amici dei Gemelli che dovrete far fronte al nuovo ingresso di Marte nella vostra orbita. In generale, è importante che vi curiate un pochino della vostra salute, magari attraverso un programma di attività fisica. Le energie non mancheranno, sfruttatele perché si esauriranno velocemente. Da lunedì 29, però, si riparte, con l’arrivo di Mercurio, Luna, Venere e Giove che vi riaccenderanno la vostra attenzione sugli impegni professionali e familiari, portandovi a completarne alcuni senza difficoltà!

OROSCOPO BRANKO SETTIMANALE 19-25 AGOSTO 2022/ Sagittario, Acquario, Pesci e Capricorno

3 stelle anche per voi carissimi Sagittario nell’oroscopo Branko settimanale pubblicato sulla rivista Chi. In questa settimana sarà la vostra carriera a non farvi sentire esattamente tranquilli, con una stabilità che orami da tempo vacilla e fatica. L’arrivo di Marte potrebbe mettervi un pochino in difficoltà con qualche accordo o contratto, forse anche con i colleghi, ma non fatevi abbattere. Non temete, perché poi l’arrivo di Mercurio verso l’inizio della prossima settimana porterà nuove ed importanti novità, occhi aperti e cercate di non rovinare nulla fino a quel momento!

Oroscopo Branko settimanale 19-25 agosto 2022/ Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko settimanale 26 agosto-1 settembre 2022: problemi amorosi per le coppie dell’Acquario, Pesci in leggera difficoltà

Carissimi Acquario, l’oroscopo Branko settimanale sembra essere interessato da alcune piccole sfide per voi. Niente di grave, ma dovrete ancora fare i conti con Venere opposta che porterà problemi amorosi a voi coppie di vecchia data, occhio alla gelosia. Ma, nel frattempo, l’arrivo di Mercurio lunedì 29 porterà importanti notizie professionali nella vostra vita, forse permettendovi di incappare in qualche nuovo progetto. Marte sarà, invece, fantastico per voi single che vi dovreste sentire veramente molto sensuali!

Oroscopo Branko settimanale 19-15 agosto 2022/ Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo Branko settimanale, infine, per voi amici dei Pesci sembra essere piuttosto buono, assegnandovi 3 stelle su 5. Da sabato 27 la Luna inizierà un nuovo transito, assumendo una posizione leggermente negativa per voi e causandovi una generalizzata confusione sul lavoro. Occhio a cosa fate, adattatevi un po’ a ciò che vi succede attorno, senza provare a modificare troppo il corso degli eventi. Dal 29 tutto dovrebbe migliorare, tenete duro fino a quel momento. Invece, in amore tutto crescerà dal primo settembre, ma prima non sembrate dover affrontare alcun problema o sfida!











© RIPRODUZIONE RISERVATA