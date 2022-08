Oroscopo Branko settimanale 26 agosto-1 settembre 2022/ Toro, Cancro, Scorpione, Capricorno

Oroscopo Branko settimanale 26 agosto-1 settembre 2022: nuova voglia di impegno per in Toro, ottime situazioni lavorative per i Cancro

L’Oroscopo Branko settimanale, redatto per la rivista Chi, assegna 4 stelle a voi amici del Toro, che vi troverete davanti a 7 giornate piuttosto buone, ma non prive di problemini. In generale, il Sole e la Luna vi permettono di ottenere qualsiasi cosa vogliate, specialmente sul lavoro, ma solamente se sarete in grado di prendervela, anche con la forza. Il successo è vicino, ma dovete darvi parecchio da fare e non farvi abbattere. In amore, invece, seppur tutto sia positivo forse è meglio che evitiate di essere troppo ingenui, specialmente voi amici single.

4 stelle anche per voi amici del Cancro che secondo l’Oroscopo Branko settimanale dal 27 agosto potrete contare su di una nuova, fantastica, Luna! Le soddisfazioni amorose, grazie a lei, non mancheranno, ma vi garantirà anche ottime situazioni lavorative. Apritevi ai nuovi incontri e alle nuove esperienze, con il senno di poi non ve ne pentirete, anche se forse inizialmente non vi faranno sentire tranquilli. Il 29, l’ingresso di Mercurio nella vostra orbita porterà una qualche notizia inaspettata e che, forse, potrebbe sconvolgervi o rovinare un qualche vostro piano.

Secondo l’Oroscopo Branko settimanale, pubblicato si Chi, per voi amici dello Scorpione sta per aprirsi una settimana di rinascita e ripartenza. Agosto è stato complesso, soprattutto a causa di quel pessimo Marte in Toro che non vi ha lasciati tranquilli neppure un attimo. Ora, fortunatamente, cambierà posizione, assumendone una positiva per voi! È un periodo in cui dovrete imbastire qualche nuovo piano o progetto, ma facendo i conti con una limitata disponibilità economica a causa di Saturno. Per le novità amorose occorrerà attendere settembre, quando la Luna vi spalleggerà!

Per voi carissimi Capricorno, l’Oroscopo Branko settimanale sembra essere piuttosto positivo, con 4 stelle su 5! L’ultimo periodo per voi dovrebbe essere stato interessato da una generale lentezza e noia, mentre ora la Luna nuova, da venerdì 27, vi spingerà a concludere un nuovo affare o accordo! Occhio, però, perché sfide e ostacoli (forse anche legali) non mancheranno, ma è anche vero che superandoli vi sentirete invincibili e pronti ad ottenere qualsiasi cosa, quindi datevi da fare! Ottima Venere per le coppie, con qualche focosa novità ad attendervi!











