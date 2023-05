Oroscopo Branko settimanale 26 maggio-1 giugno 2023/ Previsioni segno per segno

Oroscopo Branko, classifica settimanale 26 maggio-1 giugno 2023:

Nuovo appuntamento con l’oroscopo Branko settimanale che, oggi, svela le previsioni per la settimana dal 26 maggio al 1° giugno 2023. Attraverso Le Stelle di Branko, sull’ultimo numero di Chi in edicola, il famoso astrologo svela i segni che vivranno giorni sereni e tranquilli sia in amore che sul lavoro. Come sarà, dunque, il cielo secondo Branko? Il cielo sorride al segno dell’Ariete. Venere tornerà a Giugno e si fermerà a lungo in Leone, segno della vostra fortuna. Incontri fin dal 1° giugno, propiziati da Luna in Scorpione, che cancellerà il malumore dei giorni precedenti.

I nati sotto il segno del Cancro possono contare su Venere, grazie anche all’intrigante Luna in Scorpione. Giove, dalla sua posizione nel segno del Toro, scatena i fulmini della passione. Uno sport leggero non sarebbe male per restituire tono ai muscoli. Per la Bilancia sono in arrivo schiarite che fanno prevedere l’inizio dell’estate da veri vincitori. Per il Capricorno le stelle dell’amore sono sempre più luminose: molto probabili nuovi innamoramenti

L’oroscopo Branko per la settimana dal 26 maggio al 1° giugno prevede buone stelle per il Toro, unico punto variabile è la salute: spesso i problemi sono di natura psicologica, meglio occupare la mente con pensioni piacevoli. Qualche discussioni in famiglia per i nati sotto il segno dei Gemelli, ma Plutone acquario porta successo e felicità. Da venerdì 26 maggio a mercoledì 3 giugno la Luna sarà generosa per il Leone, per quanto riguarda la famiglia e la professione. Marte raddoppia la vostra forza e la capacità di colpire. I nati sotto il segno della Vergine possono fare piani a lunga scadenza, trovare nuove collaborazioni e nuovi compagni di avventura. Giove e Venere portano nuovi incontri eccitanti.

Secondo l’oroscopo settimanale di Branko lo Scorpione si trova ad avere a che fare con un Marte ostile, che crea una barriera di incomunicabilità nell’ambiente professionale. Usate al massimo la vostra inventiva, incrementata da Saturno in Pesci. Sono giorni decisivi per il Sagittario che deve fare scelte in famiglia o sul lavoro. Fisicamente non siete al massimo: curate allergie e raffreddori, la pressione dei Gemelli tocco anche il sistema osseo. L’opposizione di Marte è forte il 31 maggio per l’Acquario: l’effetto sull’amore sarà spettacolare. Giove apre prospettive interessanti per i nati sotto il segno dei Pesci che cercano lavoro. In ogni settore le stelle garantiscono un pizzico di fortuna.











